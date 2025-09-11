Какие праздники отмечают 12 сентября 2025: что можно и нельзя делать

Пятница, 12 сентября 2025 года, отмечена несколькими значимыми датами — от православных торжеств до современных международных праздников. День будет богат на события духовной и культурной жизни, а народные традиции подскажут, как провести его с пользой. Подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 12 сентября 2025
Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского
12 сентября 2025 года православные верующие отметят важное духовное событие — день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. История этого праздника связана с именем Петра I, который после заключения Ништадтского мира со Швецией в 1721 году принял решение перенести святыню из Владимира в новую столицу России — Санкт-Петербург.
Мощи великого полководца и защитника русских земель были доставлены в Петербург 30 августа (12 сентября по новому стилю) 1724 года — в третью годовщину подписания мирного договора. Император придавал особое значение этому событию, считая, что реликвия будет защищать северную столицу от возможных нападений.
Сегодня мощи Александра Невского покоятся в Троицком соборе Александро-Невской лавры, а день их перенесения стал одним из важнейших праздников для петербуржцев. В этот день в городе на Неве традиционно проходит общегородской церковный праздник с крестным ходом.
Князь Александр Невский, прославившийся победами в Невской битве 1240 года и Ледовом побоище 1242 года, является символом защиты Отечества. К его молитвенной помощи русские полководцы прибегали во все времена, а храмы в его честь возведены не только в России, но и за её пределами.
Народный праздник 12 сентября 2025
Александр Сытник и осенние традиции
В народном календаре 12 сентября известно как день Александра Сытника. Название праздника напрямую связано с традицией накрывать в этот день богатые, «сытные» столы. Наши предки считали, что именно с этого дня начинались долгие осенне-зимние посиделки, поскольку основные полевые работы завершались, а урожай уже был собран.
Главным блюдом праздничного стола была ячменная каша на молоке — сытная и питательная. Обязательно подавали свежий хлеб из зерна нового урожая. Недаром в народе говорили: «Сытно с хлебом жить». Щедрое угощение должно было обеспечить достаток в доме на весь следующий год.
На Сытника крестьяне совершали особый обряд на будущий урожай — заплетали в одну косу стебли ячменя, льна и овса, произнося при этом специальные заговорные слова. Такой ритуал, по поверью, гарантировал хороший урожай в следующем году.
Для молодежи день Александра Сытника знаменовал начало вечерних посиделок с песнями и танцами. Девушки и парни собирались вместе, устраивали гуляния. Считалось также, что это благоприятное время для сватовства и свадеб — союз, заключенный в начале осени, обещал быть крепким и долгим.
Что можно и нельзя делать 12 сентября 2025 года
Народная мудрость оставила нам немало рекомендаций относительно того, как правильно провести день Александра Сытника. Соблюдение этих традиций, по мнению наших предков, помогало привлечь удачу и избежать неприятностей.
Что можно делать 12 сентября:
- Накрывать сытный стол и приглашать гостей
- Проводить уборку в доме — чистота привлекает здоровье и благополучие
- Надевать одежду синего или белого цвета — как символ победы Александра Невского на реке Неве
- Положить монетку под порог для защиты дома от бед и зависти
- Создать «хлебный оберег» — завернуть кусочек свежего хлеба в чистую ткань и положить на подоконник
- Супружеским парам, мечтающим о сыне, обращаться с молитвой к святому Александру
Что нельзя делать 12 сентября:
- Мыть голову — по поверью, вместе с водой смывается ясность мыслей
- Играть в карты и азартные игры — к неудачам и зависти
- Брать в дом котенка — может принести беспокойство
- Подсчитывать мелочь до полудня — к мелким неприятностям весь год
- Перестилать постель и сушить белье — можно «переворошить счастье»
- Ссориться и повышать голос — привлекает беды
- Начинать новые дела — они могут завершиться неудачей
Российские праздники 12 сентября 2025
День семейного общения
12 сентября 2025 года россияне отметят важный социальный праздник — День семейного общения. Этот день призван напомнить о ценности семьи в жизни каждого человека и дает прекрасный повод провести время с родными.
Интересно, что родиной праздника является Ульяновская область, где он появился в начале 2000-х годов по инициативе общественности. В 2009 году День семейного общения был официально утвержден региональным законом «О праздниках и памятных датах Ульяновской области» как памятная дата.
Семья во все времена оставалась основой общества, источником стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Благополучие общества напрямую зависит от благополучия семьи, ведь именно в этой ячейке общества закладываются духовные и культурные ценности, формируется здоровая личность.
Единение семьи невозможно без ежедневного общения. В современном высокотехнологичном мире с его бешеными скоростями и «дистанционным» образом жизни многие не имеют возможности уделить достаточно времени родным. День семейного общения — это повод отложить все дела, собраться за общим столом, рассказать о своих успехах и проблемах, поделиться впечатлениями или просто насладиться обществом близких людей.
Международные праздники 12 сентября 2025 года
Международный день вязания крючком
12 сентября 2025 года творческие люди по всему миру отметят Международный день вязания крючком (International Crochet Day). Этот праздник объединяет миллионы любителей данного вида рукоделия, которое считается более простым в освоении, чем вязание на спицах.
История праздника берет начало в 2007 году, когда американский блогер, занимавшийся изготовлением крючков для вязания, предложил установить специальный день для поклонников этого хобби. Идея быстро нашла поддержку в интернет-сообществе и вскоре приобрела международный статус.
Несмотря на то, что вязание крючком получило широкое распространение только в начале XIX века, сегодня это одно из самых популярных видов рукоделия. Им увлекаются люди разных возрастов и социальных слоев, создавая уникальные предметы гардероба, аксессуары и элементы декора.
В Международный день вязания крючком традиционно проводятся флешмобы, мастер-классы, выставки и демонстрационные показы. Любители рукоделия обмениваются фотографиями своих работ в социальных сетях, делятся опытом и секретами мастерства.
Помимо создания красивых и уникальных вещей, вязание крючком благотворно влияет на эмоциональное состояние человека, помогает расслабиться и снять стресс, тренирует внимание и зрительную память. Для многих это не просто хобби, а настоящий способ самовыражения и творческой реализации.
День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций
Еще один значимый международный праздник, который отмечается 12 сентября 2025 года — День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций. Эта дата установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2011 года и приурочена к принятию 12 сентября 1978 года Буэнос-Айресского плана действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами.
Термин «сотрудничество Юг-Юг» относится к обмену знаниями, технологиями и ресурсами между странами глобального Юга — развивающимися государствами Африки, Латинской Америки и Азии. Это важный элемент международного сотрудничества, открывающий перед развивающимися странами и странами с переходной экономикой реальные возможности для обеспечения экономического роста и устойчивого развития.
За последние два десятилетия мир претерпел кардинальную экономическую и политическую трансформацию. Многие страны Юга уже обладают широкими финансовыми и техническими возможностями и начинают передавать часть этих ресурсов другим развивающимся государствам, создавая новые рынки и закладывая более широкую базу для устойчивого экономического роста.
Россия, хотя и не является прямой участницей линии Юг-Юг, также присоединяется к международному празднованию, рассматривая такое взаимодействие как элемент содействия развитию в сферах добычи природных ресурсов, связи, медицины, ядерной энергетики и подготовки кадров.
