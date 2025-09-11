Тело голого россиянина нашли на вилле в Таиланде

Тело 57-летнего россиянина обнаружили на арендованной вилле на острове Пхукет в Таиланде. По данным telegram-каналов, инцидент произошел 11 сентября. Мужчину звали Сергей, его нашли без одежды спустя пять дней после предполагаемой смерти.

«Тело россиянина без одежды нашли на вилле в Таиланде. Его обнаружили спустя 5 дней после смерти», — пишет telegram-канал Shot. По данным источника, погибшему было 57 лет, его звали Сергей. Ориентировочной причиной смерти стала остановка сердца.

Россиянин снял дом на два года и проживал в нем продолжительное время. Хозяйка виллы заявила, что у погибшего не было родственников, и он вел уединенный образ жизни. По данным полиции, признаков взлома или борьбы в доме зафиксировано не было. То же самое касается и признаков насилия, которые отсутствовали на теле Сергея. В настоящее время проводится экспертиза для установления точной причины смерти.

