Легендарные тюменские геологоразведчики оказались первыми фанатами Пугачевой

Фарман Салманов и Рауль-Юрий Эрвье в начале карьеры Аллы Пугачевой были ее первыми поклонниками. Как заявила артистка в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в РФ), с великими геологоразведчиками Западной Сибири она познакомилась в Тюмени, когда ей исполнилось 18 лет.
«Мы были в Тюмени с агитбригадой юности, условия тяжелейшие, но мы познакомились с удивительными людьми — Юрий Георгиевич Эрвье, Салманов. Они настолько поверили в меня, им так нравилось, как я пою. А я там отпраздновала за Полярным кругом 18 лет. Это были первые поклонники, которым я поверила, что я действительно должна что-то делать», — поделилась Пугачева в разговоре с Гордеевой. Интервью опубликовано на YouTube-канале журналистки.
Российская певица добавила, что Тюмень для нее «священный» город, и в нем свои концерты она давала довольно часто. Все это именно после тех событий в юности.
Салманов стал первооткрывателем нефти в ХМАО. В 1961 году именно он известил первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева о запуске промышленного фонтана в Мегионе. Более 130 скважин в регионе стали результатом его труда. В его честь в Москве, Баку, Сургуте, Салехарде, Ханты-Мансийске открыты памятники и бюсты. Именем Салманова также названа улица в Сургуте и самолет авиакомпании Utair.
Эрвье возглавлял Тюменское производственное геологическое управление. Разведанные в то время запасы нефти в области составили более 10 миллиардов тонн. В 2004 году на мемориале «Звезды Югры» в городе Ханты-Мансийск появилась именная звезда Юрия Эрвье, а также его именем названа улица в Тюмени и один из самолетов авиакомпании «Ямал».
*Екатерина Гордеева включена Минюстом в реестр иноагентов
