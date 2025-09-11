Трамп подал Лукашенко «особый знак»

Президент США Дональд Трамп передал письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко. Письмо было подписано Трампом лично, такой жест был расценен как «особый знак личной дружбы» и уважения к адресату.
Особое внимание было уделено не только содержанию, но и форме письма. Письмо было подписано Трампом с использованием только имени, что является редкостью для американского лидера. «Президент США очень редко подписывается так, своим первым именем. Это особый знак дружбы», — говорится в видео, предоставленном telegram-каналом «Пул Первого». Подобная форма подписи используется Трампом в исключительных случаях, когда он хочет подчеркнуть личный характер отношений и особое расположение к собеседнику.
Документ был доставлен через американского представителя Джона Коула. В письме содержались поздравления по случаю дня рождения белорусского лидера и слова признания в адрес достижений белорусской теннисистки Арины Соболенко, победившей на Открытом чемпионате США.
Ранее стало известно, что США и Беларусь проводят переговоры, целью которых является возможное освобождение части из 1,4 тысячи лиц, задержанных на территории республики. Глава Белого дома также подчеркнул активную позицию президента Беларуси в ходе переговоров, отметив его готовность к компромиссам. Дональд Трамп охарактеризовал белорусского лидера как «очень уважаемого человека» и «сильного руководителя».
