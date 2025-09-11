Заподозренного в «откатах» военного блогера Алехина опросили в МВД

Экс-советника губернатора Курской области и военного блогера Романа Алехина, подозреваемого в участии в коррупционных схемах при закупках для нужд обороны, опросили сотрудники МВД. После беседы в отделе полиции общественника отпустили.
Информация о начале проверки в отношении Алехина появилась накануне. Как сообщали источники ТАСС и «Известий», поводом для проверки стало видео, на котором человек, похожий на Алехина, обсуждает детали коррупционной схемы. Речь идет о закупках на сумму 200 млн рублей с заниженным объемом поставки и комиссией в 50 млн рублей для блогера. «Сегодня позвонили, пригласили на беседу. Понятное дело, что беседа строилась в вполне нормальном ключе, задали все вопросы, которые касались этого видео, абсолютно все вопросы, да, в том числе и обвинений», — рассказал Алехин РБК.
Алехин подчеркнул, что считает появление видеозаписи провокацией. По его словам, инициаторы встречи, запечатленной на видео, «искали фонды для партнерства» и обсуждали возможные схемы с участием крупных сумм — десятков и сотен миллионов рублей. В опубликованном ролике обсуждается схема, при которой 65% средств якобы должны были идти на медицинские нужды, а недопоставка согласовывалась бы с командирами и составляла 10%. Инициаторы встречи предлагали Алехину рассмотреть еще несколько подобных схем. Алехин утверждает, что не имел намерений участвовать в противоправных действиях и заявил собеседникам, что не видит других способов «откатить» 10% через фонд.
Роман Алехин — известный курский общественник, бизнесмен и владелец сети ортопедических салонов. Также он позиционирует себя как «социальный технолог» и «военный волонтер». В июле 2024 года Алехин был назначен советником экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. В апреле 2025 года Смирнова арестовали по подозрению в хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.