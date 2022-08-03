В Кремле разъяснили ситуацию с турбинами для «Северного потока»

03 августа 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Британия намеренно «не торопится» чинить турбину для российского «Северного потока», заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Запад спровоцировал сложную ситуацию с задержкой двух турбин для газопровода «Северный поток». Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Ситуация с турбинами. Одна [из турбин] была снята и отправлена в Канаду. Сейчас она в Германии, но не хватает бумаг. И президент разъяснил, каких бумаг. Германская сторона завела этот проект под британское право. И даже сервисное обслуживание по действующим контрактам осуществляется не в центральном офисе в Германии, а британской дочкой. „Газпром“, как собственник турбины, обязал получить документ, что это не санкционный товар, и документ о техническом состоянии. Пока этих документов нет. Еще одна турбина испортилась и „Газпром“ ждет ремонтников из британской дочки, которые не приезжают и не спешат ее чинить. Путин на примерах разъяснил, что эту весьма напряженную и абсурдную ситуацию спровоцировали западники. Поэтому страдают граждане европейских стран и во вторую очередь производители, заводы и фабрики», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Запад спровоцировал сложную ситуацию с задержкой двух турбин для газопровода «Северный поток». Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Ситуация с турбинами. Одна [из турбин] была снята и отправлена в Канаду. Сейчас она в Германии, но не хватает бумаг. И президент разъяснил, каких бумаг. Германская сторона завела этот проект под британское право. И даже сервисное обслуживание по действующим контрактам осуществляется не в центральном офисе в Германии, а британской дочкой. „Газпром“, как собственник турбины, обязал получить документ, что это не санкционный товар, и документ о техническом состоянии. Пока этих документов нет. Еще одна турбина испортилась и „Газпром“ ждет ремонтников из британской дочки, которые не приезжают и не спешат ее чинить. Путин на примерах разъяснил, что эту весьма напряженную и абсурдную ситуацию спровоцировали западники. Поэтому страдают граждане европейских стран и во вторую очередь производители, заводы и фабрики», — сказал Песков в ходе конференц-колла.