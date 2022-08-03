03 августа 2022

Американцы раскритиковали Байдена за введенные санкции против РФ

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Читатели National Review раскритиковали Байдена за «опосредованную войну» с РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Америки раскритиковали президента США Джо Байдена за введение санкций против России. Свои комментарии они оставили под статьей журнала National Review на соответствующую тему.

«Мы (США — прим. ред. URA.RU) своими санкциями взвинтили цены на нефть. Тупицы», — отметил LysanderMcgrath. «Политики решили, что нам надо ввязаться в очередной конфликт, потратив на него миллиарды долларов, которые весьма пригодились бы американцам», — выразил мнение kelly3.

Еще один читатель публикации отметил, что таких некомпетентных лидеров у США не было никогда. Один из комментаторов написал, что Джо Байден понятия не имеет, какого быть президентом США. «Это огромная трагедия и катастрофа», — резюмировал он.

Ранее американцы жестко раскритиковали Байдена из-за его слов, сказанных в адрес российского лидера Владимира Путина, якобы он виноват в экономических проблемах США. Они возмутились тем, что он отправил миллиарды долларов Украине, однако не может найти денег, чтобы помочь собственной стране.

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Жители Америки раскритиковали президента США Джо Байдена за введение санкций против России. Свои комментарии они оставили под статьей журнала National Review на соответствующую тему. «Мы (США — прим. ред. URA.RU) своими санкциями взвинтили цены на нефть. Тупицы», — отметил LysanderMcgrath. «Политики решили, что нам надо ввязаться в очередной конфликт, потратив на него миллиарды долларов, которые весьма пригодились бы американцам», — выразил мнение kelly3. Еще один читатель публикации отметил, что таких некомпетентных лидеров у США не было никогда. Один из комментаторов написал, что Джо Байден понятия не имеет, какого быть президентом США. «Это огромная трагедия и катастрофа», — резюмировал он. Ранее американцы жестко раскритиковали Байдена из-за его слов, сказанных в адрес российского лидера Владимира Путина, якобы он виноват в экономических проблемах США. Они возмутились тем, что он отправил миллиарды долларов Украине, однако не может найти денег, чтобы помочь собственной стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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