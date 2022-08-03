Американцы раскритиковали Байдена за введенные санкции против РФ

Жители Америки раскритиковали президента США Джо Байдена за введение санкций против России. Свои комментарии они оставили под статьей журнала National Review на соответствующую тему.
«Мы (США — прим. ред. URA.RU) своими санкциями взвинтили цены на нефть. Тупицы», — отметил LysanderMcgrath. «Политики решили, что нам надо ввязаться в очередной конфликт, потратив на него миллиарды долларов, которые весьма пригодились бы американцам», — выразил мнение kelly3.
Еще один читатель публикации отметил, что таких некомпетентных лидеров у США не было никогда. Один из комментаторов написал, что Джо Байден понятия не имеет, какого быть президентом США. «Это огромная трагедия и катастрофа», — резюмировал он.
Ранее американцы жестко раскритиковали Байдена из-за его слов, сказанных в адрес российского лидера Владимира Путина, якобы он виноват в экономических проблемах США. Они возмутились тем, что он отправил миллиарды долларов Украине, однако не может найти денег, чтобы помочь собственной стране.
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