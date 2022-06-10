Американцы жестко раскритиковали Байдена из-за Путина

Джо Байден неоднократно обвинял Владимира Путина в энергетическом кризисе США Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американцы пришли в ярость из-за слов президента США Джо Байдена, сказанных в адрес российского лидера Владимира Путина, он вновь обвинил Россию в экономических проблемах США. Пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) из Штатов прокомментировали мнение американского лидера на этот счет в соцсети.

«Он отправил миллиарды долларов Украине, но не может найти денег, чтобы помочь собственной стране. <…> Когда уже Украина станет частью нашего государства? Мы за это слишком дорого заплатили!» — задался вопросом пользователь Tommy.

Один из пользователей соцсети уверен, что «практически никто не верит, что цены [в США] растут по вине [президента России Владимира] Путина», — написал Liberty For Mankind.

«Я не знал, что российский лидер [Владимир Путин] может вводить новые налоги в США», — удивился пользователь с ником Y2KNW.

«Значит, [президент России Владимир] Путин теперь стал президентом Соединенных Штатов?», — поинтересовался George A.

Другой пользователь усомнился в эффективности политики Байдена. «О Боже, я начинаю верить, что даже Джимми Картер [39-й президент США] управлял бы экономикой лучше», — написал Jeff Campbell.

Ранее Байден неоднократно обвинял президента России Владимира Путина в энергетическом кризисе США. Рекордная инфляция в США является «проклятьем». Такое заявление сделал президент США Джо Байден в эфире шоу телеведущего Джимми Киммела на телеканале ABC.

Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции.

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