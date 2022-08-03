Бойцы уральской компании бокса стали сильнейшими в мире

04 августа 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Три боксера РМК вошли в число сильнейших в мире Фото: пресс-служба RCC Три боксера уральской компании бокса RCC Boxing Promotions и Академии единоборств РМК попали в рейтинг сильнейших боксеров мира, составленный порталом BoxRec. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе RCC. «Боксер Дмитрий Бивол занимает в новом рейтинге вторую позицию, уступая только Саулю Альваресу. Боксер Академии единоборств РМК Магомед Курбанов поднялся на 46-ю позицию рейтинга, Шавкат Рахимов идет 56-м», — сообщили в RCC. При этом в рейтинг ТОП-50 из российских боксеров попали лишь Курбанов и Бивол. Канадец Артур Бетербиев занимает в рейтинге 11-ю позицию, а представляющий Австралию сын легендарного Константина Цзю — Тим — на 59-й строчке рейтинга. «Сайт BoxRec ведет статистику абсолютно всех профессиональных боксеров мира. Это своеобразная боксерская „Википедия“. Особенность BoxRec в том, что он ведет рейтинги во всех 18-ти весовых категориях и даже ранжирует их по странам», — отметили в пресс-службе RCC.

Три боксера уральской компании бокса RCC Boxing Promotions и Академии единоборств РМК попали в рейтинг сильнейших боксеров мира, составленный порталом BoxRec. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе RCC. «Боксер Дмитрий Бивол занимает в новом рейтинге вторую позицию, уступая только Саулю Альваресу. Боксер Академии единоборств РМК Магомед Курбанов поднялся на 46-ю позицию рейтинга, Шавкат Рахимов идет 56-м», — сообщили в RCC. При этом в рейтинг ТОП-50 из российских боксеров попали лишь Курбанов и Бивол. Канадец Артур Бетербиев занимает в рейтинге 11-ю позицию, а представляющий Австралию сын легендарного Константина Цзю — Тим — на 59-й строчке рейтинга. «Сайт BoxRec ведет статистику абсолютно всех профессиональных боксеров мира. Это своеобразная боксерская „Википедия“. Особенность BoxRec в том, что он ведет рейтинги во всех 18-ти весовых категориях и даже ранжирует их по странам», — отметили в пресс-службе RCC.