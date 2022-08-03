Силовики выйдут с тотальными проверками на челябинские дороги

04 августа 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Водителей проверят на предмет грубых нарушений ПДД Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники госавтоинспекции Челябинска 5 августа проведут сплошные проверки водителей. Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие направлено на выявление грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД). «Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей группами нарядов ДПС на предмет выявления грубых нарушений правил дорожного движения, а также на предупреждение, пресечение преступлений и административных правонарушений. Подобные мероприятия направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД. В ведомстве отметили, что проверки не займут у водителей много времени. Подобные мероприятия будут в будущем проводиться на постоянной основе. Ранее тотальные проверки водителей провели в начале июля. Сотрудники ГИБДД также выявляли грубые нарушения ПДД.

Сотрудники госавтоинспекции Челябинска 5 августа проведут сплошные проверки водителей. Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие направлено на выявление грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД). «Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей группами нарядов ДПС на предмет выявления грубых нарушений правил дорожного движения, а также на предупреждение, пресечение преступлений и административных правонарушений. Подобные мероприятия направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД. В ведомстве отметили, что проверки не займут у водителей много времени. Подобные мероприятия будут в будущем проводиться на постоянной основе. Ранее тотальные проверки водителей провели в начале июля. Сотрудники ГИБДД также выявляли грубые нарушения ПДД.