03 августа 2022

Силовики выйдут с тотальными проверками на челябинские дороги

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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
Водителей проверят на предмет грубых нарушений ПДД Фото:

Сотрудники госавтоинспекции Челябинска 5 августа проведут сплошные проверки водителей. Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие направлено на выявление грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД).

«Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей группами нарядов ДПС на предмет выявления грубых нарушений правил дорожного движения, а также на предупреждение, пресечение преступлений и административных правонарушений. Подобные мероприятия направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД.

В ведомстве отметили, что проверки не займут у водителей много времени. Подобные мероприятия будут в будущем проводиться на постоянной основе.

Ранее тотальные проверки водителей провели в начале июля. Сотрудники ГИБДД также выявляли грубые нарушения ПДД.

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Сотрудники госавтоинспекции Челябинска 5 августа проведут сплошные проверки водителей. Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие направлено на выявление грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД). «Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей группами нарядов ДПС на предмет выявления грубых нарушений правил дорожного движения, а также на предупреждение, пресечение преступлений и административных правонарушений. Подобные мероприятия направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД. В ведомстве отметили, что проверки не займут у водителей много времени. Подобные мероприятия будут в будущем проводиться на постоянной основе. Ранее тотальные проверки водителей провели в начале июля. Сотрудники ГИБДД также выявляли грубые нарушения ПДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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