Силовики выйдут с тотальными проверками на челябинские дороги

Сотрудники госавтоинспекции Челябинска 5 августа проведут сплошные проверки водителей. Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие направлено на выявление грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД).
«Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей группами нарядов ДПС на предмет выявления грубых нарушений правил дорожного движения, а также на предупреждение, пресечение преступлений и административных правонарушений. Подобные мероприятия направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД.
В ведомстве отметили, что проверки не займут у водителей много времени. Подобные мероприятия будут в будущем проводиться на постоянной основе.
Ранее тотальные проверки водителей провели в начале июля. Сотрудники ГИБДД также выявляли грубые нарушения ПДД.
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