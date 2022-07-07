07 июля 2022

Челябинских водителей ждут тотальные проверки

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, рейд, медицинская маска, гибдд, проверка на дорогах
Наряды ДПС будут выявлять и пресекать грубые нарушения ПДД Фото:

ГИБДД Челябинска предупредила водителей о проведении 8 июля тотальных проверок. Как сообщили в пресс-службе ведомства, наряды ДПС будут выявлять и пресекать грубые нарушения Правил дорожного движения.

«На территории Челябинска Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей группами нарядов ДПС на предмет выявления грубых нарушений Правил дорожного движения, а также выявления и пресечения преступлений. Подобные мероприятия направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что проверки не займут много времени у водителей. В дальнейшем сплошные проверки будут проводиться на постоянной основе.

Ранее сплошные проверки состоялись как в Челябинске, так и в Магнитогорске. Экипажи ДПС дежурили на въездах и выездах из городов. Мероприятия были направлены на обеспечение безопасности граждан.

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ГИБДД Челябинска предупредила водителей о проведении 8 июля тотальных проверок. Как сообщили в пресс-службе ведомства, наряды ДПС будут выявлять и пресекать грубые нарушения Правил дорожного движения. «На территории Челябинска Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей группами нарядов ДПС на предмет выявления грубых нарушений Правил дорожного движения, а также выявления и пресечения преступлений. Подобные мероприятия направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что проверки не займут много времени у водителей. В дальнейшем сплошные проверки будут проводиться на постоянной основе. Ранее сплошные проверки состоялись как в Челябинске, так и в Магнитогорске. Экипажи ДПС дежурили на въездах и выездах из городов. Мероприятия были направлены на обеспечение безопасности граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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