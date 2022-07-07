Челябинских водителей ждут тотальные проверки

Наряды ДПС будут выявлять и пресекать грубые нарушения ПДД Фото: Илья Московец © URA.RU

ГИБДД Челябинска предупредила водителей о проведении 8 июля тотальных проверок. Как сообщили в пресс-службе ведомства, наряды ДПС будут выявлять и пресекать грубые нарушения Правил дорожного движения.

«На территории Челябинска Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей группами нарядов ДПС на предмет выявления грубых нарушений Правил дорожного движения, а также выявления и пресечения преступлений. Подобные мероприятия направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что проверки не займут много времени у водителей. В дальнейшем сплошные проверки будут проводиться на постоянной основе.

Ранее сплошные проверки состоялись как в Челябинске, так и в Магнитогорске. Экипажи ДПС дежурили на въездах и выездах из городов. Мероприятия были направлены на обеспечение безопасности граждан.