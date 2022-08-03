СШХ в ЯНАО поможет в развитии важного федерального проекта

Проекты связанные с СШХ и СШХ-2 оказались важны и для развития северного морского пути Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Несколько проектов, которые реализуются в ЯНАО, попали в список 150 мероприятий по развитию Северного морского пути. Документ с утвержденным списком опубликовало правительство РФ.

«Из ямальских проектов это: Строительство железнодорожного Северного широтного хода, начать которое поручил Президент; создание железнодорожной магистрали Бованенково-Сабетта (СШХ-2); строительство терминала СПГ и газового конденсата „Утренний“; реализация промышленных проектов на Ямале, которые обеспечат значительную часть грузовой базы СМП», — прокомментировали публикацию документа представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство терминала СПГ и газового конденсата «Утренний» попало в список мероприятий по развитию СМП. Его утвердил Михаил Мишустин.