СШХ в ЯНАО поможет в развитии важного федерального проекта

Несколько проектов, которые реализуются в ЯНАО, попали в список 150 мероприятий по развитию Северного морского пути. Документ с утвержденным списком опубликовало правительство РФ.
«Из ямальских проектов это: Строительство железнодорожного Северного широтного хода, начать которое поручил Президент; создание железнодорожной магистрали Бованенково-Сабетта (СШХ-2); строительство терминала СПГ и газового конденсата „Утренний“; реализация промышленных проектов на Ямале, которые обеспечат значительную часть грузовой базы СМП», — прокомментировали публикацию документа представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что строительство терминала СПГ и газового конденсата «Утренний» попало в список мероприятий по развитию СМП. Его утвердил Михаил Мишустин.
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Несколько проектов, которые реализуются в ЯНАО, попали в список 150 мероприятий по развитию Северного морского пути. Документ с утвержденным списком опубликовало правительство РФ. «Из ямальских проектов это: Строительство железнодорожного Северного широтного хода, начать которое поручил Президент; создание железнодорожной магистрали Бованенково-Сабетта (СШХ-2); строительство терминала СПГ и газового конденсата „Утренний“; реализация промышленных проектов на Ямале, которые обеспечат значительную часть грузовой базы СМП», — прокомментировали публикацию документа представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что строительство терминала СПГ и газового конденсата «Утренний» попало в список мероприятий по развитию СМП. Его утвердил Михаил Мишустин.