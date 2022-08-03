Порт в ЯНАО попал в список важнейших мероприятий развития СМП

Строящийся в Саббетте терминал СПГ попал в список важнейших мероприятий развития СМП Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний» в Сабетте попала в список важнейших мероприятий, по развитию Северного морского пути (СМП), план которого утвердил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в правительстве России.

«Главные цели этой работы — обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов и товаров для людей, живущих в районах Крайнего Севера, а также создать условия для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне страны. Всего в плане — более 150 мероприятий. В их числе — строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний», — сообщается в пресс-релизе.

В нынешних условиях санкционного давления развитие СМП особенно важно, потому что этот путь полностью находится в территориальных водах РФ. Надежность северного морского пути отметил и сам Мишустин, сказав, что он востребован бизнесом и жителями Арктики и Дальнего Востока.

Ранее URA.RU сообщало, что в Министерстве обороны РФ предложили не пускать иностранные корабли на СМП без специальных разрешений. Его нужно будет запрашивать не позднее чем за 90 дней до захода судна в воды этого маршрута.

Санкционное давление против России усилилось, после начала президентом России Владимиром Путиным спецоперации на Украине. Однако эти санкции сказались и на них самих. Нарушены логистические цепочки, цены на энергоносители периодически бьют рекорды, а народ недоволен тем, куда тратят их деньги. Так жители США недавно раскритиковали Байдена за введение санкций, которые по их мнению «взвинтили» цены на топливо в стране.