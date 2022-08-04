МО РФ: армия Украины обстреляла Донбасс из-за действия наркотиков

04 августа 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Украинские военные становятся агрессивными после употребления запрещенных веществ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные принимают наркотики — об этом свидетельствуют обнаруженные запрещенные вещества на позициях ВСУ, — и из-за побочных эффектов, в число которых входит агрессия, они обстреливают Донбасс. Такое заявление сделал начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «На оставленных украинскими военнослужащими позициях ранее обнаружено большое количество медицинских препаратов наркотического действия. Их побочным эффектом является агрессивность, что объясняет проявление крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса», — его слова передает Миноборны в своем telegram-канале. Украинские националисты нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке 4 августа. Это произошло в тот момент, когда в здании проходило прощание с полковником армии ДНР Ольгой Качурой, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, снаряды попали в два жилых дома на Театральном проспекте , уточняет Pravda.Ru. В результате два человека погибли, не менее пяти получили ранения. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.

Украинские военные принимают наркотики — об этом свидетельствуют обнаруженные запрещенные вещества на позициях ВСУ, — и из-за побочных эффектов, в число которых входит агрессия, они обстреливают Донбасс. Такое заявление сделал начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «На оставленных украинскими военнослужащими позициях ранее обнаружено большое количество медицинских препаратов наркотического действия. Их побочным эффектом является агрессивность, что объясняет проявление крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса», — его слова передает Миноборны в своем telegram-канале. Украинские националисты нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке 4 августа. Это произошло в тот момент, когда в здании проходило прощание с полковником армии ДНР Ольгой Качурой, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, снаряды попали в два жилых дома на Театральном проспекте, уточняет Pravda.Ru. В результате два человека погибли, не менее пяти получили ранения. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.