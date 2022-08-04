Что известно об обстреле драмтеатра в Донецке: главное

04 августа 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

ВСУ ведут массированный обстрел Донецка (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке. URA.RU приводит главные новости об обстреле к этому часу. Удар был нанесен в тот момент, когда в здании драмтеатра проходило прощание с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, минимум два человека погибли, еще не менее пяти человек получили ранения;

При обстреле центра города пострадало несколько российских журналистов. В частности, журналисты RT и телеканала «Звезда»;

Под обстрел также попал отель «Донбасс Палас» в центре Донецка. В нем проживали журналисты, которые приезжали в город;

Люди, находившиеся в момент обстрела в здании драмтеатра, вынуждены прятаться в подвалах, передает Пятый канал. Обстрел продолжается до сих пор. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства неоднократно подчеркивал, что ВСУ постоянно устраивали карательные операции против жителей ДНР и ЛНР.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке. URA.RU приводит главные новости об обстреле к этому часу. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства неоднократно подчеркивал, что ВСУ постоянно устраивали карательные операции против жителей ДНР и ЛНР.