Что известно об обстреле драмтеатра в Донецке: главное

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
ВСУ ведут массированный обстрел Донецка (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке. URA.RU приводит главные новости об обстреле к этому часу.

  • Удар был нанесен в тот момент, когда в здании драмтеатра проходило прощание с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, минимум два человека погибли, еще не менее пяти человек получили ранения;
  • При обстреле центра города пострадало несколько российских журналистов. В частности, журналисты RT и телеканала «Звезда»;
  • Под обстрел также попал отель «Донбасс Палас» в центре Донецка. В нем проживали журналисты, которые приезжали в город;
  • Люди, находившиеся в момент обстрела в здании драмтеатра, вынуждены прятаться в подвалах, передает Пятый канал. Обстрел продолжается до сих пор.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства неоднократно подчеркивал, что ВСУ постоянно устраивали карательные операции против жителей ДНР и ЛНР.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке. URA.RU приводит главные новости об обстреле к этому часу. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства неоднократно подчеркивал, что ВСУ постоянно устраивали карательные операции против жителей ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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