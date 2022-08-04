От удара ВСУ по центру Донецка погиб ребенок

Во время удара войск ВСУ по центру Донецка погибли мать с ребенком. Об этом сообщает РИА «Новости».
«При ударе украинских войск по центру Донецка погибли женщина и ребенок», — говорит корреспондент агентства. Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил в своем telegram-канале, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка по ул. Артема, 80 погибла женщина 1973 года рождения, ранен мужчина 1973 года рождения. Кроме того, под удар попали журналисты — один из них, корреспондент российского телевидения, получил контузию.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защита мирных жителей Донбасса.
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Во время удара войск ВСУ по центру Донецка погибли мать с ребенком. Об этом сообщает РИА «Новости». «При ударе украинских войск по центру Донецка погибли женщина и ребенок», — говорит корреспондент агентства. Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил в своем telegram-канале, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка по ул. Артема, 80 погибла женщина 1973 года рождения, ранен мужчина 1973 года рождения. Кроме того, под удар попали журналисты — один из них, корреспондент российского телевидения, получил контузию. Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке. Также была обстреляна тюрьма, где также есть погибший. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защита мирных жителей Донбасса.