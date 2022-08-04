От удара ВСУ по центру Донецка погиб ребенок

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, эвакуация, последствия, днр, донецк, пострадавший, взрыв, скорая помощь, точка у, обстрел, терракт
Также погибла женщина и ранен мужчина 1973 года рождения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время удара войск ВСУ по центру Донецка погибли мать с ребенком. Об этом сообщает РИА «Новости».

«При ударе украинских войск по центру Донецка погибли женщина и ребенок», — говорит корреспондент агентства. Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил в своем telegram-канале, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка по ул. Артема, 80 погибла женщина 1973 года рождения, ранен мужчина 1973 года рождения. Кроме того, под удар попали журналисты — один из них, корреспондент российского телевидения, получил контузию.

Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке. Также была обстреляна тюрьма, где также есть погибший.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защита мирных жителей Донбасса.

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Во время удара войск ВСУ по центру Донецка погибли мать с ребенком. Об этом сообщает РИА «Новости». «При ударе украинских войск по центру Донецка погибли женщина и ребенок», — говорит корреспондент агентства. Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил в своем telegram-канале, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка по ул. Артема, 80 погибла женщина 1973 года рождения, ранен мужчина 1973 года рождения. Кроме того, под удар попали журналисты — один из них, корреспондент российского телевидения, получил контузию. Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке. Также была обстреляна тюрьма, где также есть погибший. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защита мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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