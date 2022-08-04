Захарова предложила Блинкену хватать Лаврова за брюки в Камбодже

04 августа 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Захарова предложила другие варианты, как Блинкену поймать Сергея Лаврова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила госсекретарю США Энтони Блинкену хватать главу МИД РФ Сергея Лаврова за брюки в Камбодже. Совет она опубликовала в своем telegram-канале. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что если Блинкен захочет, он поймает Лаврова «за пуговицу». Захарова же предложила другие варианты: «За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов», — написала она. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будет искать главу МИД РФ Сергея Лаврова в ходе министерской встречи АСЕАН в Камбодже. Он хочет обсудить с ним обмен заключенных.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила госсекретарю США Энтони Блинкену хватать главу МИД РФ Сергея Лаврова за брюки в Камбодже. Совет она опубликовала в своем telegram-канале. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что если Блинкен захочет, он поймает Лаврова «за пуговицу». Захарова же предложила другие варианты: «За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов», — написала она. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будет искать главу МИД РФ Сергея Лаврова в ходе министерской встречи АСЕАН в Камбодже. Он хочет обсудить с ним обмен заключенных.