Захарова предложила Блинкену хватать Лаврова за брюки в Камбодже

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила госсекретарю США Энтони Блинкену хватать главу МИД РФ Сергея Лаврова за брюки в Камбодже. Совет она опубликовала в своем telegram-канале.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что если Блинкен захочет, он поймает Лаврова «за пуговицу». Захарова же предложила другие варианты: «За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов», — написала она.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будет искать главу МИД РФ Сергея Лаврова в ходе министерской встречи АСЕАН в Камбодже. Он хочет обсудить с ним обмен заключенных.
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