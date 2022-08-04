Захарова предложила Блинкену хватать Лаврова за брюки в Камбодже

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова предложила другие варианты, как Блинкену поймать Сергея Лаврова Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила госсекретарю США Энтони Блинкену хватать главу МИД РФ Сергея Лаврова за брюки в Камбодже. Совет она опубликовала в своем telegram-канале.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что если Блинкен захочет, он поймает Лаврова «за пуговицу». Захарова же предложила другие варианты: «За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов», — написала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будет искать главу МИД РФ Сергея Лаврова в ходе министерской встречи АСЕАН в Камбодже. Он хочет обсудить с ним обмен заключенных.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила госсекретарю США Энтони Блинкену хватать главу МИД РФ Сергея Лаврова за брюки в Камбодже. Совет она опубликовала в своем telegram-канале. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что если Блинкен захочет, он поймает Лаврова «за пуговицу». Захарова же предложила другие варианты: «За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов», — написала она. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будет искать главу МИД РФ Сергея Лаврова в ходе министерской встречи АСЕАН в Камбодже. Он хочет обсудить с ним обмен заключенных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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