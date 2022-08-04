Блинкен будет ловить Лаврова на переговорах в Камбодже

04 августа 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Госсекретарь США хочет обсудить с главой МИД РФ обмен заключенными Фото: Официальный сайт президента Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен будет искать главу МИД РФ Сергея Лаврова в ходе министерской встречи АСЕАН в Камбодже. Об этом сообщает телеканал MSNBC. «У меня нет сомнений в том, что, если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу. Блинкен планируют обсудить с Лавровым обмен заключенными. Ранее суд признал виновной в контрабанде наркотиков иностранную баскетболистку, играющую за клуб Екатеринбурга Бриттни Грайнер. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы за распространение гашишного масла. Национальная служба новостей также сообщала о прошлой беседе Блинкена и Лаврова, тогда они также обсуждали обмен заключенными.

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет искать главу МИД РФ Сергея Лаврова в ходе министерской встречи АСЕАН в Камбодже. Об этом сообщает телеканал MSNBC. «У меня нет сомнений в том, что, если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу. Блинкен планируют обсудить с Лавровым обмен заключенными. Ранее суд признал виновной в контрабанде наркотиков иностранную баскетболистку, играющую за клуб Екатеринбурга Бриттни Грайнер. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы за распространение гашишного масла. Национальная служба новостей также сообщала о прошлой беседе Блинкена и Лаврова, тогда они также обсуждали обмен заключенными.