Блинкен будет ловить Лаврова на переговорах в Камбодже

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет искать главу МИД РФ Сергея Лаврова в ходе министерской встречи АСЕАН в Камбодже. Об этом сообщает телеканал MSNBC.
«У меня нет сомнений в том, что, если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу. Блинкен планируют обсудить с Лавровым обмен заключенными.
Ранее суд признал виновной в контрабанде наркотиков иностранную баскетболистку, играющую за клуб Екатеринбурга Бриттни Грайнер. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы за распространение гашишного масла. Национальная служба новостей также сообщала о прошлой беседе Блинкена и Лаврова, тогда они также обсуждали обмен заключенными.
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