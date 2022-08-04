Google объяснил блокировку YouTube-канала «Гоблина»

05 августа 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

В Google объяснили, что YouTube-канал был удален за нарушение политики в отношении разжигания ненависти Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности YouTube-канал российского блогера и переводчика Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом «Гоблин», был удален за нарушение политики в отношении разжигания ненависти. Об этом сообщили в пресс-службе компании Google, владеющей видеохостингом. «Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти. […] Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален», — доложили РБК представители Google. Об удалении YouTube-канала стало известно 4 августа. Дмитрий Пучков рассказал URA.RU, что это было ожидаемо. При этом задолго до этого перенес весь контент на российские платформы. Позже зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал Пучкова, пообещав отомстить за него.

YouTube-канал российского блогера и переводчика Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом «Гоблин», был удален за нарушение политики в отношении разжигания ненависти. Об этом сообщили в пресс-службе компании Google, владеющей видеохостингом. «Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти. […] Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален», — доложили РБК представители Google. Об удалении YouTube-канала стало известно 4 августа. Дмитрий Пучков рассказал URA.RU, что это было ожидаемо. При этом задолго до этого перенес весь контент на российские платформы. Позже зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал Пучкова, пообещав отомстить за него.