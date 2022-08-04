Дмитрий «Гоблин» Пучков ответил на удаление своего YouTube-канала

Переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный в интернете под ником «Гоблин», отреагировал на блокировку своего YouTube-канала, на который было подписано более трех миллионов человек. В беседе с журналистами URA.RU он отметил, что произошедшее — давно ожидаемо.
«Оно давно ожидаемо, они последовательно банят все пророссийские ресурсы. Но есть российские платформы, и весь контент я перенес туда еще полтора года назад», — пояснил «Гоблин» свою позицию.
Пучков отметил, что российские блогеры находятся «в гостях» у YouTube, где действуют чужие законы. «Гоблин» считает, что России нужно озаботиться созданием собственных альтернативных платформ.
Вечером 4 августа стало известно, что американская платформа YouTube заблокировала канал блогера, пишет деловое издание «Взгляд». Причиной этого якобы стало нарушение правил видеохостинга, передает RT.
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