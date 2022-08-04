04 августа 2022

Медведев пообещать отомстить за удаление YouTube-канала «Гоблина»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Медведев «подмигнул» Пучкову в комментариях Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

За блокировку блокировку YouTube-канала «Гоблина», который принадлежит переводчику и блогеру Дмитрию Пучкову, пообещали отомстить. Свою поддержку выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — написал Медведев в комментариях на странице Пучкова, добавив подмигивающий смайлик в конце. Так он написал после того, как узнал о блокировке YouTube-канала «Гоблин».

Блокировка канала произошла вечером 4 августа. Американская платформа YouTube объяснила свое решение тем, что автор канала якобы нарушил правила видеохостинга. Сам блогер Дмитрий Пучков ожидал, что это рано или поздно случится, поэтому он заранее перенес весь контент на российские платформы.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

За блокировку блокировку YouTube-канала «Гоблина», который принадлежит переводчику и блогеру Дмитрию Пучкову, пообещали отомстить. Свою поддержку выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — написал Медведев в комментариях на странице Пучкова, добавив подмигивающий смайлик в конце. Так он написал после того, как узнал о блокировке YouTube-канала «Гоблин». Блокировка канала произошла вечером 4 августа. Американская платформа YouTube объяснила свое решение тем, что автор канала якобы нарушил правила видеохостинга. Сам блогер Дмитрий Пучков ожидал, что это рано или поздно случится, поэтому он заранее перенес весь контент на российские платформы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...