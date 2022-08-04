Медведев пообещать отомстить за удаление YouTube-канала «Гоблина»

05 августа 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

Медведев «подмигнул» Пучкову в комментариях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности За блокировку блокировку YouTube-канала «Гоблина», который принадлежит переводчику и блогеру Дмитрию Пучкову, пообещали отомстить. Свою поддержку выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — написал Медведев в комментариях на странице Пучкова, добавив подмигивающий смайлик в конце. Так он написал после того, как узнал о блокировке YouTube-канала «Гоблин». Блокировка канала произошла вечером 4 августа. Американская платформа YouTube объяснила свое решение тем, что автор канала якобы нарушил правила видеохостинга. Сам блогер Дмитрий Пучков ожидал, что это рано или поздно случится, поэтому он заранее перенес весь контент на российские платформы.

За блокировку блокировку YouTube-канала «Гоблина», который принадлежит переводчику и блогеру Дмитрию Пучкову, пообещали отомстить. Свою поддержку выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — написал Медведев в комментариях на странице Пучкова, добавив подмигивающий смайлик в конце. Так он написал после того, как узнал о блокировке YouTube-канала «Гоблин». Блокировка канала произошла вечером 4 августа. Американская платформа YouTube объяснила свое решение тем, что автор канала якобы нарушил правила видеохостинга. Сам блогер Дмитрий Пучков ожидал, что это рано или поздно случится, поэтому он заранее перенес весь контент на российские платформы.