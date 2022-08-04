Для тушения привлечены восемь единиц техники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Под Кунгуром (Пермский край) горит полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

«На телефон Поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о возгорании на полигоне ТБО вблизи д. Мыльники, Кунгурского МО», — сообщается в паблике. Для тушения пожара привлечены восемь единиц пожарной техники.

Жителей округа и близлежащих поселений предупреждают о возможности распространения дыма. Площадь, на которой происходит тушение, около 2 тыс. кв. метров. В соцсетях пермяки отмечают, что облако дыма над полигоном видно очень далеко. Некоторые сообщают, что пожар начался несколько дней назад. В МЧС по Пермскому краю и министерство территориальной безопасности региона отправлены запросы.

Площадь пожара — около 2 тыс. кв. метров Поисково — спасательная служба КМО в соцсети «ВКонтакте»