04 августа 2022

В Пермском крае горит мусорный полигон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Чекистов. Тюмень , мчс, дым, пожар, тушение, огонь
Для тушения привлечены восемь единиц техники Фото:

Под Кунгуром (Пермский край) горит полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

«На телефон Поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о возгорании на полигоне ТБО вблизи д. Мыльники, Кунгурского МО», — сообщается в паблике. Для тушения пожара привлечены восемь единиц пожарной техники.

Жителей округа и близлежащих поселений предупреждают о возможности распространения дыма. Площадь, на которой происходит тушение, около 2 тыс. кв. метров. В соцсетях пермяки отмечают, что облако дыма над полигоном видно очень далеко. Некоторые сообщают, что пожар начался несколько дней назад. В МЧС по Пермскому краю и министерство территориальной безопасности региона отправлены запросы.

Площадь пожара — около 2 тыс. кв. метров
Столб дыма над полигоном был виден в близлежащих поселениях

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Под Кунгуром (Пермский край) горит полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа. «На телефон Поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о возгорании на полигоне ТБО вблизи д. Мыльники, Кунгурского МО», — сообщается в паблике. Для тушения пожара привлечены восемь единиц пожарной техники. Жителей округа и близлежащих поселений предупреждают о возможности распространения дыма. Площадь, на которой происходит тушение, около 2 тыс. кв. метров. В соцсетях пермяки отмечают, что облако дыма над полигоном видно очень далеко. Некоторые сообщают, что пожар начался несколько дней назад. В МЧС по Пермскому краю и министерство территориальной безопасности региона отправлены запросы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...