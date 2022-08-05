Россиянина Винника, которому грозит 50 лет тюрьмы, вывезли в США

Александру Виннику грозит до 50 лет тюрьмы за кибермошенничество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российского хакера Александра Винника экстрадировали в США, там ему грозит до 50 лет тюрьмы. Об этом сообщила семья хакера.

«Из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Из Бостона Александру дали позвонить домой. Все произошло и было обставлено как похищение», — передает РИА «Новости» слова одного из членов семьи Винника.

Россиянина арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу США. Ему было предъявлено обвинение в кибермошенничестве. Следственный комитет РФ также возбудил против хакера уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В итоге экстрадиции Винника требовали в США, России и Франции.