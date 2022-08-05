Россиянина Винника, которому грозит 50 лет тюрьмы, вывезли в США

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Дом Владимира Пузырева. Екатеринбург, сизо, тюрьма, решетка, место заключения, клетка
Александру Виннику грозит до 50 лет тюрьмы за кибермошенничество Фото:

Российского хакера Александра Винника экстрадировали в США, там ему грозит до 50 лет тюрьмы. Об этом сообщила семья хакера.

«Из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Из Бостона Александру дали позвонить домой. Все произошло и было обставлено как похищение», — передает РИА «Новости» слова одного из членов семьи Винника.

Россиянина арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу США. Ему было предъявлено обвинение в кибермошенничестве. Следственный комитет РФ также возбудил против хакера уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В итоге экстрадиции Винника требовали в США, России и Франции.

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Российского хакера Александра Винника экстрадировали в США, там ему грозит до 50 лет тюрьмы. Об этом сообщила семья хакера. «Из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Из Бостона Александру дали позвонить домой. Все произошло и было обставлено как похищение», — передает РИА «Новости» слова одного из членов семьи Винника. Россиянина арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу США. Ему было предъявлено обвинение в кибермошенничестве. Следственный комитет РФ также возбудил против хакера уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В итоге экстрадиции Винника требовали в США, России и Франции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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