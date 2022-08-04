04 августа 2022

IKEA начала доставку товаров в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, икеа, ikea, вход
Доставка осуществляется в рамках распродажи IKEA Фото:

Шведская компания IKEA, специализирующая на продаже мебели и покинувшая российский рынок после усиления санкций за стороны Запада, начала доставку товаров в Челябинск. Информация об этом появилась на сайте компании.

Челябинск попал в список городов, куда IKEA сможет доставить товары. Для того, чтобы оформить заказ, необходимо дождаться своей очереди для входа на сайт. После входа у пользователей будет достаточно времени, чтобы выбрать нужные товары. Однако в случае, если 10 минут покупатель не проявляет активности на сайте, его отправляют снова в электронную очередь.

IKEA объявила о приостановке своей деятельности в России после усиления санкционных ограничений, которые ввел Запад после начала спецоперации РФ на Украине. Затем руководство компании решило провести распродажу через интернет магазин.

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Шведская компания IKEA, специализирующая на продаже мебели и покинувшая российский рынок после усиления санкций за стороны Запада, начала доставку товаров в Челябинск. Информация об этом появилась на сайте компании. Челябинск попал в список городов, куда IKEA сможет доставить товары. Для того, чтобы оформить заказ, необходимо дождаться своей очереди для входа на сайт. После входа у пользователей будет достаточно времени, чтобы выбрать нужные товары. Однако в случае, если 10 минут покупатель не проявляет активности на сайте, его отправляют снова в электронную очередь. IKEA объявила о приостановке своей деятельности в России после усиления санкционных ограничений, которые ввел Запад после начала спецоперации РФ на Украине. Затем руководство компании решило провести распродажу через интернет магазин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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