IKEA начала доставку товаров в Челябинск

Шведская компания IKEA, специализирующая на продаже мебели и покинувшая российский рынок после усиления санкций за стороны Запада, начала доставку товаров в Челябинск. Информация об этом появилась на сайте компании.
Челябинск попал в список городов, куда IKEA сможет доставить товары. Для того, чтобы оформить заказ, необходимо дождаться своей очереди для входа на сайт. После входа у пользователей будет достаточно времени, чтобы выбрать нужные товары. Однако в случае, если 10 минут покупатель не проявляет активности на сайте, его отправляют снова в электронную очередь.
IKEA объявила о приостановке своей деятельности в России после усиления санкционных ограничений, которые ввел Запад после начала спецоперации РФ на Украине. Затем руководство компании решило провести распродажу через интернет магазин.
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