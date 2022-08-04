IKEA начала доставку товаров в Челябинск

05 августа 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Доставка осуществляется в рамках распродажи IKEA Фото: Анна Майорова © URA.RU Шведская компания IKEA, специализирующая на продаже мебели и покинувшая российский рынок после усиления санкций за стороны Запада, начала доставку товаров в Челябинск. Информация об этом появилась на сайте компании. Челябинск попал в список городов, куда IKEA сможет доставить товары. Для того, чтобы оформить заказ, необходимо дождаться своей очереди для входа на сайт. После входа у пользователей будет достаточно времени, чтобы выбрать нужные товары. Однако в случае, если 10 минут покупатель не проявляет активности на сайте, его отправляют снова в электронную очередь. IKEA объявила о приостановке своей деятельности в России после усиления санкционных ограничений, которые ввел Запад после начала спецоперации РФ на Украине. Затем руководство компании решило провести распродажу через интернет магазин.

Шведская компания IKEA, специализирующая на продаже мебели и покинувшая российский рынок после усиления санкций за стороны Запада, начала доставку товаров в Челябинск. Информация об этом появилась на сайте компании. Челябинск попал в список городов, куда IKEA сможет доставить товары. Для того, чтобы оформить заказ, необходимо дождаться своей очереди для входа на сайт. После входа у пользователей будет достаточно времени, чтобы выбрать нужные товары. Однако в случае, если 10 минут покупатель не проявляет активности на сайте, его отправляют снова в электронную очередь. IKEA объявила о приостановке своей деятельности в России после усиления санкционных ограничений, которые ввел Запад после начала спецоперации РФ на Украине. Затем руководство компании решило провести распродажу через интернет магазин.