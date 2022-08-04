Избирком решил сэкономить на выборах в свердловской глубинке

05 августа 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Всего у избиркома больше 300 КОИБов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 В целях экономии свердловский избирком не будет перевозить комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) из городов, где они хранятся сейчас, в отдаленные районы области. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала председатель комиссии Елена Клименко. По ее словам, всего в распоряжении комиссии 382 КОИБа. Они находятся в Верх-Исетском, Железнодорожном и Ленинском районах Екатеринбурга, а также в Полевском, Новоуральске и Нижнем Тагиле. Там они и будут работать на выборах, в том числе губернаторских, поделилась Клименко. «Размещение КОИБов в этих городах связано с отсутствием транспортировки. Чтобы не тратить средства на перевозку [комплексов], мы используем КОИБы в тех муниципалитетах, где осуществляется хранение», — объяснила она.

В целях экономии свердловский избирком не будет перевозить комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) из городов, где они хранятся сейчас, в отдаленные районы области. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала председатель комиссии Елена Клименко. По ее словам, всего в распоряжении комиссии 382 КОИБа. Они находятся в Верх-Исетском, Железнодорожном и Ленинском районах Екатеринбурга, а также в Полевском, Новоуральске и Нижнем Тагиле. Там они и будут работать на выборах, в том числе губернаторских, поделилась Клименко. «Размещение КОИБов в этих городах связано с отсутствием транспортировки. Чтобы не тратить средства на перевозку [комплексов], мы используем КОИБы в тех муниципалитетах, где осуществляется хранение», — объяснила она.