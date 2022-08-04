В целях экономии свердловский избирком не будет перевозить комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) из городов, где они хранятся сейчас, в отдаленные районы области. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала председатель комиссии Елена Клименко.
По ее словам, всего в распоряжении комиссии 382 КОИБа. Они находятся в Верх-Исетском, Железнодорожном и Ленинском районах Екатеринбурга, а также в Полевском, Новоуральске и Нижнем Тагиле. Там они и будут работать на выборах, в том числе губернаторских, поделилась Клименко.
«Размещение КОИБов в этих городах связано с отсутствием транспортировки. Чтобы не тратить средства на перевозку [комплексов], мы используем КОИБы в тех муниципалитетах, где осуществляется хранение», — объяснила она.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»