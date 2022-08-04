04 августа 2022

Избирком решил сэкономить на выборах в свердловской глубинке

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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, коиб
Всего у избиркома больше 300 КОИБов Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области-2022

В целях экономии свердловский избирком не будет перевозить комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) из городов, где они хранятся сейчас, в отдаленные районы области. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала председатель комиссии Елена Клименко.

По ее словам, всего в распоряжении комиссии 382 КОИБа. Они находятся в Верх-Исетском, Железнодорожном и Ленинском районах Екатеринбурга, а также в Полевском, Новоуральске и Нижнем Тагиле. Там они и будут работать на выборах, в том числе губернаторских, поделилась Клименко.

«Размещение КОИБов в этих городах связано с отсутствием транспортировки. Чтобы не тратить средства на перевозку [комплексов], мы используем КОИБы в тех муниципалитетах, где осуществляется хранение», — объяснила она.

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В целях экономии свердловский избирком не будет перевозить комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) из городов, где они хранятся сейчас, в отдаленные районы области. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала председатель комиссии Елена Клименко. По ее словам, всего в распоряжении комиссии 382 КОИБа. Они находятся в Верх-Исетском, Железнодорожном и Ленинском районах Екатеринбурга, а также в Полевском, Новоуральске и Нижнем Тагиле. Там они и будут работать на выборах, в том числе губернаторских, поделилась Клименко. «Размещение КОИБов в этих городах связано с отсутствием транспортировки. Чтобы не тратить средства на перевозку [комплексов], мы используем КОИБы в тех муниципалитетах, где осуществляется хранение», — объяснила она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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