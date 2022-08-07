В Новом Уренгое назвали сроки решения важной для горожан проблемы

Теперь баня будет работать каждый день Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Городскую баню в Новом Уренгое (ЯНАО), которую ранее продали на торгах почти за 24 миллиона рублей, откроют в ближайшее время. Ремонт важного для горожан объекта находится на завершающем этапе, сообщил корреспонденту URA.RU новый владелец бани Мариф Баширов.

«На данный момент ремонт заканчивается. Там годами ничего не делалось. Мы сделали ремонт во всем помещении. Специалисты поменяли потолки, трубопровод и полы. Открытие будет примерно через 10 дней», — рассказал предприниматель.

Баширов добавил, что теперь баня будет работать каждый день. Также владелец для комфорта горожан оставил прежние цены. «Раньше баня не работала в понедельник и вторник. Теперь будет по-другому. Люди смогут приходить отдыхать туда ежедневно», — резюмировал собеседник агентства.

Городскую баню продали на торгах в январе 2022 года. Это был единственный доступный для местных жителей объект, где оказывали банные услуги. Здание бани находится на южной части города.