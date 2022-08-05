Власти Латвии запретили выдачу виз россиянам

Латвия запретила выдачу виз для граждан России
Латвия запретила выдачу виз для граждан России. Об этом сообщили в посольстве Латвийской республики в РФ.
«В посольстве Латвии Республики на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для россиян», — говорится в сообщении. В качестве причины ведомство приводит международную обстановку. Есть только один способ для граждан РФ посетить Латвию — похороны близких людей.
URA.RU также сообщало, что в Грузии требуют ввести визовый режим для россиян и белорусов. Согласно нему, им нельзя будет находиться на территории страны более трех месяцев.
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