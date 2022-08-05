Власти Латвии запретили выдачу виз россиянам

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Латвия запретила выдачу виз для граждан России Фото:

Латвия запретила выдачу виз для граждан России. Об этом сообщили в посольстве Латвийской республики в РФ.

«В посольстве Латвии Республики на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для россиян», — говорится в сообщении. В качестве причины ведомство приводит международную обстановку. Есть только один способ для граждан РФ посетить Латвию — похороны близких людей.

URA.RU также сообщало, что в Грузии требуют ввести визовый режим для россиян и белорусов. Согласно нему, им нельзя будет находиться на территории страны более трех месяцев.

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Латвия запретила выдачу виз для граждан России. Об этом сообщили в посольстве Латвийской республики в РФ. «В посольстве Латвии Республики на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для россиян», — говорится в сообщении. В качестве причины ведомство приводит международную обстановку. Есть только один способ для граждан РФ посетить Латвию — похороны близких людей. URA.RU также сообщало, что в Грузии требуют ввести визовый режим для россиян и белорусов. Согласно нему, им нельзя будет находиться на территории страны более трех месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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