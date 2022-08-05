Власти Латвии запретили выдачу виз россиянам

05 августа 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Латвия запретила выдачу виз для граждан России Фото: Анна Майорова © URA.RU Латвия запретила выдачу виз для граждан России. Об этом сообщили в посольстве Латвийской республики в РФ. «В посольстве Латвии Республики на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для россиян», — говорится в сообщении. В качестве причины ведомство приводит международную обстановку. Есть только один способ для граждан РФ посетить Латвию — похороны близких людей. URA.RU также сообщало, что в Грузии требуют ввести визовый режим для россиян и белорусов. Согласно нему, им нельзя будет находиться на территории страны более трех месяцев.

Латвия запретила выдачу виз для граждан России. Об этом сообщили в посольстве Латвийской республики в РФ. «В посольстве Латвии Республики на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для россиян», — говорится в сообщении. В качестве причины ведомство приводит международную обстановку. Есть только один способ для граждан РФ посетить Латвию — похороны близких людей. URA.RU также сообщало, что в Грузии требуют ввести визовый режим для россиян и белорусов. Согласно нему, им нельзя будет находиться на территории страны более трех месяцев.