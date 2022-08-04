В Грузии требуют ввести визовый режим для россиян и белорусов

04 августа 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

В Грузии хотят ограничить нахождение россиян в стране до трех месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Грузии требуют ввести визовый режим для россиян и белорусов, согласно которому им нельзя будет находится на территории страны более трех месяцев. Документ с петицией об этом размещен на сайте manifest.ge. В Грузии более 13 тысяч человек подписали петицию о введении визового режима для граждан РФ и Беларуси. В петиции все подписавшиеся выступили с обращением к руководству страны. Они требуют ограничить время нахождения в Грузии до трех месяцев. «В таком случае граждане России и Белоруссии не смогут находится в Грузии более трех месяцев, и это означает, что целью их визита будет туризм и путешествие, а не бизнес-деятельность», — уточняется в документе. Ранее Каха Каладзе, глава Тбилиси — столицы Грузии заявил, что если Грузия вступит в конфликт с Россией, то от Грузии ничего не останется. Также премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил о готовности Грузии вступить в НАТО.

В Грузии требуют ввести визовый режим для россиян и белорусов, согласно которому им нельзя будет находится на территории страны более трех месяцев. Документ с петицией об этом размещен на сайте manifest.ge. В Грузии более 13 тысяч человек подписали петицию о введении визового режима для граждан РФ и Беларуси. В петиции все подписавшиеся выступили с обращением к руководству страны. Они требуют ограничить время нахождения в Грузии до трех месяцев. «В таком случае граждане России и Белоруссии не смогут находится в Грузии более трех месяцев, и это означает, что целью их визита будет туризм и путешествие, а не бизнес-деятельность», — уточняется в документе. Ранее Каха Каладзе, глава Тбилиси — столицы Грузии заявил, что если Грузия вступит в конфликт с Россией, то от Грузии ничего не останется. Также премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил о готовности Грузии вступить в НАТО.