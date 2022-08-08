Ветеринар Шеляков заявил о лихорадке из-за кошачьих царапин

Кошачьи царапины могут быть опасны Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Кошачьи царапины могут привести к такой болезни, как фелиноз — доброкачественная лихорадка. Об этом URA.RU рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Есть такое понятие, как болезнь кошачьей царапины или по-другому фелиноз — это доброкачественная лихорадка. Если кошка хорошо поцарапает, то возможно повышение температуры с набуханием лимфоузлов, к счастью, быстро проходящее. Кошачьи царапины болезненнее, чем собачьи, и с укусами то же самое. Если кошка укусит палец, может рука опухнуть до локтя, с собаками такого не происходит», — объяснил Михаил Шеляков.

По словам ветеринара, в кошачьих когтях могут быть разные микроорганизмы. «Кошачьи когти обладают микрофлорой, организм, который живет на кошачьих когтях, инфицирует царапины. Если легкие царапины, кожа воспаляется и долго заживает, а если многочисленные, то там и лихорадка. Можно даже сравнить когти с немытым ножом или ложкой. Там может быть все что угодно», — пояснил собеседник агентства.

Если кошка все-таки поцарапала, то следует обработать рану, а в случае значительных повреждений принять антибиотик. «Обработать: промыть, то есть убрать все биологические жидкости, которые могли попасть в рану, хлоргексидином, если его нет, то просто водой с мылом хорошо промыть. И самое универсальное средство йод, каким бы он ни был простым средством, но в нем ничего не выживет. Если же сильные повреждения, то лучше выпить антибиотик, конечно же, вместе с обработкой», — советует врач.

Всемирный день кошек отмечают 8 августа. Праздник введен по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» не только с целью популяризировать кошек, но и чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных.