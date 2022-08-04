В Ханты-Мансийска на автозаправке взорвался Nissan. В машине незаконно был установлен газовый баллон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«На одной из автозаправок Ханты-Мансийска взорвался автомобиль Nissan. По предварительным данным, взрыв произошел в багажном отсеке под запаской, где находится запасное колесо. Данный автомобиль был незаконно оборудован газовым баллоном», — говорится в сообщении ведомства.
Водитель и пассажир остались живы, но с травмами их доставили в окружную клиническую больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС.
Ранее URA.RU рассказывало, что на автозаправочной станции в Нефтеюганске произошел пожар. Тогда загорелся КАМАЗ, находящийся рядом с бензоколонкой, после чего пожар перекинулся на само здание.
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