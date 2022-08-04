04 августа 2022

В Ханты-Мансийске на заправке взорвался автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В автомобиле взорвался газовый баллон Фото:

В Ханты-Мансийска на автозаправке взорвался Nissan. В машине незаконно был установлен газовый баллон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«На одной из автозаправок Ханты-Мансийска взорвался автомобиль Nissan. По предварительным данным, взрыв произошел в багажном отсеке под запаской, где находится запасное колесо. Данный автомобиль был незаконно оборудован газовым баллоном», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель и пассажир остались живы, но с травмами их доставили в окружную клиническую больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС.

Ранее URA.RU рассказывало, что на автозаправочной станции в Нефтеюганске произошел пожар. Тогда загорелся КАМАЗ, находящийся рядом с бензоколонкой, после чего пожар перекинулся на само здание.

Водитель и пассажир остались живы, но попали в больницу
Фото:

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В Ханты-Мансийска на автозаправке взорвался Nissan. В машине незаконно был установлен газовый баллон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На одной из автозаправок Ханты-Мансийска взорвался автомобиль Nissan. По предварительным данным, взрыв произошел в багажном отсеке под запаской, где находится запасное колесо. Данный автомобиль был незаконно оборудован газовым баллоном», — говорится в сообщении ведомства. Водитель и пассажир остались живы, но с травмами их доставили в окружную клиническую больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Ранее URA.RU рассказывало, что на автозаправочной станции в Нефтеюганске произошел пожар. Тогда загорелся КАМАЗ, находящийся рядом с бензоколонкой, после чего пожар перекинулся на само здание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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