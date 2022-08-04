В Салехарде водитель автокрана сбил женщину

Женщину доставили в реанимацию с травмой ног Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) водитель автокрана сбил женщину неподалеку от пешеходного перехода. Пострадавшую с травмами доставили в окружную больницу города. Об этом корреспондентам URA.RU сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«По предварительным данным женщина шла в сторону пешеходного перехода, по улице Маяковского. В ходе чего на пострадавшую был совершен наезд автокраном. На данный момент женщина находится в реанимации с травмой ног. Врачи Салехардской окружной клинической больницы оказывают всю необходимую помощь», — рассказали в окружном ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, 31.07.2022 года около 20 часов на ул. 8 Марта, г. Ноябрьска, водитель а/м «Toyota» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован.