04 августа 2022

В Салехарде водитель автокрана сбил женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливая погода. Тюмень, автомобиль, автодорога, дорога авто, дорога
Женщину доставили в реанимацию с травмой ног Фото:

В Салехарде (ЯНАО) водитель автокрана сбил женщину неподалеку от пешеходного перехода. Пострадавшую с травмами доставили в окружную больницу города. Об этом корреспондентам URA.RU сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«По предварительным данным женщина шла в сторону пешеходного перехода, по улице Маяковского. В ходе чего на пострадавшую был совершен наезд автокраном. На данный момент женщина находится в реанимации с травмой ног. Врачи Салехардской окружной клинической больницы оказывают всю необходимую помощь», — рассказали в окружном ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, 31.07.2022 года около 20 часов на ул. 8 Марта, г. Ноябрьска, водитель а/м «Toyota» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован.

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В Салехарде (ЯНАО) водитель автокрана сбил женщину неподалеку от пешеходного перехода. Пострадавшую с травмами доставили в окружную больницу города. Об этом корреспондентам URA.RU сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «По предварительным данным женщина шла в сторону пешеходного перехода, по улице Маяковского. В ходе чего на пострадавшую был совершен наезд автокраном. На данный момент женщина находится в реанимации с травмой ног. Врачи Салехардской окружной клинической больницы оказывают всю необходимую помощь», — рассказали в окружном ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, 31.07.2022 года около 20 часов на ул. 8 Марта, г. Ноябрьска, водитель а/м «Toyota» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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