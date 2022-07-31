В Ноябрьске иномарка сбила пешехода на «зебре»

«Toyota» сбила мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске водитель на автомобиле Toyota сбил на пешеходном переходе мужчину. Об этом сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».

«31.07.2022 года около 20 часов на ул. 8 Марта, г. Ноябрьска, водитель а/м „Toyota“ допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — сообщается в соцсети.

Подробности ДТП выясняются. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент написания новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Надыме. Там водитель автомобиля «Toyota» погнул опору ЛЭП в результате столкновения.