31 июля 2022
29 июля 2022
28 июля 2022

В Ноябрьске иномарка сбила пешехода на «зебре»

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пешеходный переход, знак пешеходная зона
«Toyota» сбила мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе Фото:

В Ноябрьске водитель на автомобиле Toyota сбил на пешеходном переходе мужчину. Об этом сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».

«31.07.2022 года около 20 часов на ул. 8 Марта, г. Ноябрьска, водитель а/м „Toyota“ допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — сообщается в соцсети.

Подробности ДТП выясняются. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент написания новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Надыме. Там водитель автомобиля «Toyota» погнул опору ЛЭП в результате столкновения.

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В Ноябрьске водитель на автомобиле Toyota сбил на пешеходном переходе мужчину. Об этом сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». «31.07.2022 года около 20 часов на ул. 8 Марта, г. Ноябрьска, водитель а/м „Toyota“ допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — сообщается в соцсети. Подробности ДТП выясняются. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент написания новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Надыме. Там водитель автомобиля «Toyota» погнул опору ЛЭП в результате столкновения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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