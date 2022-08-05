Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях

Президент России Владимир Путин договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом об оплате российского газа в рублях. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.
«В процессе переговоров президенты договорились о начале частичной поставки газа и оплаты в рублях. На первом этапе часть поставок будет оплачиваться в российских рублях. Это новый этап и новые возможности», — заявил Новак. Видео опубликовано в telegram-канале «Вы слушали маяк».
Путин и Эрдоган встретились в Сочи 5 августа. Переговоры шли более четырех часов, политики собирались обсудить двусторонние отношения России и Турции, а также другие вопросы, пишет RT. СМИ писали, что они будут говорить о конфликте на Украине и ситуации в Сирии.
Россия с 1 апреля ввела оплату газа рублями для недружественных стран, передает РАПСИ. Это стало ответной мерой на западные санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине.
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