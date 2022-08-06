Невролог Хорошев: ишемический инсульт можно отменить

07 августа 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Человек может избежать инсульта благодаря своевременным действиям врачей и близких людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Человек может отменить ишемический инсульт и избежать его последствий двумя медицинскими способами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «Есть два способа отменить инсульт, и на это отпущено не очень много времени: до 4-6 часов от начала приступа. Если их применить, то можно даже полностью устранить все возможные последствия. Человека везут на МРТ, обнаруживают, что у него нарушение проходимости сосуда в мозге. В зависимости от того, насколько укомплектована бригада в больнице, они дают вещество, добывающееся из стрептококков, которое растворяет тромб», — сказал Павел Хорошев. Во втором случае применяются специальные инструменты, добавил специалист. «Под контролем рентгена гибкая полимерная нить, которая может отклонить свой кончик в любую сторону под управлением врача, доходит до того места, где находится тромб. Дальше несколькими осторожными поворотами спираль ввинчивается в тромб, извлекается из сосуда, немного отодвигается назад. Затем на нее накидывается полимерная сеточка для того, чтобы тромб при движении не сорвался со спирали и не ушел снова в кровеносное русло. И уже можно совершенно спокойно тромб извлекать и не бояться, что он сорвется», — уточнил он. Невролог подчеркнул, что после применения этого способа человек практически сразу приходит в обычное состояние. «В это сложно поверить, но человеку буквально на глазах за секунды после того, как была убрана эта спираль становится лучше. К сожалению, в России очень немного бригад, которые могут провести такую манипуляцию», — отметил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человек может отменить ишемический инсульт и избежать его последствий двумя медицинскими способами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «Есть два способа отменить инсульт, и на это отпущено не очень много времени: до 4-6 часов от начала приступа. Если их применить, то можно даже полностью устранить все возможные последствия. Человека везут на МРТ, обнаруживают, что у него нарушение проходимости сосуда в мозге. В зависимости от того, насколько укомплектована бригада в больнице, они дают вещество, добывающееся из стрептококков, которое растворяет тромб», — сказал Павел Хорошев. Во втором случае применяются специальные инструменты, добавил специалист. «Под контролем рентгена гибкая полимерная нить, которая может отклонить свой кончик в любую сторону под управлением врача, доходит до того места, где находится тромб. Дальше несколькими осторожными поворотами спираль ввинчивается в тромб, извлекается из сосуда, немного отодвигается назад. Затем на нее накидывается полимерная сеточка для того, чтобы тромб при движении не сорвался со спирали и не ушел снова в кровеносное русло. И уже можно совершенно спокойно тромб извлекать и не бояться, что он сорвется», — уточнил он. Невролог подчеркнул, что после применения этого способа человек практически сразу приходит в обычное состояние. «В это сложно поверить, но человеку буквально на глазах за секунды после того, как была убрана эта спираль становится лучше. К сожалению, в России очень немного бригад, которые могут провести такую манипуляцию», — отметил собеседник агентства.