Вице-мэр из ХМАО ушел со своего поста

07 августа 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Зам. главы Урая Олег Хотинецкий заявил о прекращении полномочий Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Заместитель главы Урая Олег Хотинецкий оставляет пост и переезжает в Астрахань. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня мой последний рабочий день в администрации Урая. Увы, но семейные обстоятельства сложились таким образом, что я покидаю город», — написал Хотинецкий в Telegram. Он добавил, что уезжает в Астрахань. Хотинецкий поблагодарил главу Урая Тимура Закирзянова, а также высоко оценил работу администрации города. Также он признался, что работа в команде научила его нацеленности на результат и достижению успеха. Ранее URA.RU рассказало что Хотинецкий урегулировал ряд острых вопросов с представителями движения «Патриоты Урая». Депутаты хотели объявить голодовку.

Заместитель главы Урая Олег Хотинецкий оставляет пост и переезжает в Астрахань. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня мой последний рабочий день в администрации Урая. Увы, но семейные обстоятельства сложились таким образом, что я покидаю город», — написал Хотинецкий в Telegram. Он добавил, что уезжает в Астрахань. Хотинецкий поблагодарил главу Урая Тимура Закирзянова, а также высоко оценил работу администрации города. Также он признался, что работа в команде научила его нацеленности на результат и достижению успеха. Ранее URA.RU рассказало что Хотинецкий урегулировал ряд острых вопросов с представителями движения «Патриоты Урая». Депутаты хотели объявить голодовку.