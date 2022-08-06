06 августа 2022
05 августа 2022

Вице-мэр из ХМАО ушел со своего поста

© Служба новостей «URA.RU»
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Зам. главы Урая Олег Хотинецкий заявил о прекращении полномочий Фото:

Заместитель главы Урая Олег Хотинецкий оставляет пост и переезжает в Астрахань. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня мой последний рабочий день в администрации Урая. Увы, но семейные обстоятельства сложились таким образом, что я покидаю город», — написал Хотинецкий в Telegram. Он добавил, что уезжает в Астрахань.

Хотинецкий поблагодарил главу Урая Тимура Закирзянова, а также высоко оценил работу администрации города. Также он признался, что работа в команде научила его нацеленности на результат и достижению успеха.

Ранее URA.RU рассказало что Хотинецкий урегулировал ряд острых вопросов с представителями движения «Патриоты Урая». Депутаты хотели объявить голодовку.

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Заместитель главы Урая Олег Хотинецкий оставляет пост и переезжает в Астрахань. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня мой последний рабочий день в администрации Урая. Увы, но семейные обстоятельства сложились таким образом, что я покидаю город», — написал Хотинецкий в Telegram. Он добавил, что уезжает в Астрахань. Хотинецкий поблагодарил главу Урая Тимура Закирзянова, а также высоко оценил работу администрации города. Также он признался, что работа в команде научила его нацеленности на результат и достижению успеха. Ранее URA.RU рассказало что Хотинецкий урегулировал ряд острых вопросов с представителями движения «Патриоты Урая». Депутаты хотели объявить голодовку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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