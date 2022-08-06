Вице-мэр из ХМАО ушел со своего поста

Заместитель главы Урая Олег Хотинецкий оставляет пост и переезжает в Астрахань. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Сегодня мой последний рабочий день в администрации Урая. Увы, но семейные обстоятельства сложились таким образом, что я покидаю город», — написал Хотинецкий в Telegram. Он добавил, что уезжает в Астрахань.
Хотинецкий поблагодарил главу Урая Тимура Закирзянова, а также высоко оценил работу администрации города. Также он признался, что работа в команде научила его нацеленности на результат и достижению успеха.
Ранее URA.RU рассказало что Хотинецкий урегулировал ряд острых вопросов с представителями движения «Патриоты Урая». Депутаты хотели объявить голодовку.
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