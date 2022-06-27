В ХМАО депутаты передумали объявлять голодовку ради отставки мэра

28 июня 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Депутат Урая отказались от идеи с голодовкой ради отставки главы города Тимура Закирзянова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты думы Урая Леонард Насибуллин и Артем Кукушкин отказались от объявления голодовки за отставку главы города Тимура Закирзянова. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Насибуллин. «Мы решили пока отказаться от идеи с объявлением голодовки. После того как о нашем намерении стало известно в администрации Урая, начался диалог. На встрече с чиновниками нам пообещали, что включат представителей депутатского объединения „Патриоты Урая“ в состав рабочих групп по решению наиболее актуальных вопросов города. Мы должны будем провести встречу с мэром и всеми его замами. Кроме того, на сентябрьском заседании городской думы мы будем предлагать создать должность второго вице-спикера, который будет работать на общественных началах. На эту позицию мы предлагаем поставить Елену Бусареву, входящую в состав нашего депутатского блока», — прокомментировал народный избранник. В пресс-службе мэрии Урая сообщили URA.RU, что состоялась встреча заместителя главы города Олега Хотинецкого с депутатом думы Урая Насибуллиным. «Совместно рассмотрели ряд острых вопросов. Договорились о конкретных вариантах взаимодействия с депутатским объединением „Патриоты Урая“ в интересах жителей города», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Насибуллин и Кукушкин планировали объявить голодовку 27 июня. На протестную акцию их подтолкнул ряд претензий в адрес главы города. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Депутаты думы Урая Леонард Насибуллин и Артем Кукушкин отказались от объявления голодовки за отставку главы города Тимура Закирзянова. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Насибуллин. «Мы решили пока отказаться от идеи с объявлением голодовки. После того как о нашем намерении стало известно в администрации Урая, начался диалог. На встрече с чиновниками нам пообещали, что включат представителей депутатского объединения „Патриоты Урая“ в состав рабочих групп по решению наиболее актуальных вопросов города. Мы должны будем провести встречу с мэром и всеми его замами. Кроме того, на сентябрьском заседании городской думы мы будем предлагать создать должность второго вице-спикера, который будет работать на общественных началах. На эту позицию мы предлагаем поставить Елену Бусареву, входящую в состав нашего депутатского блока», — прокомментировал народный избранник. В пресс-службе мэрии Урая сообщили URA.RU, что состоялась встреча заместителя главы города Олега Хотинецкого с депутатом думы Урая Насибуллиным. «Совместно рассмотрели ряд острых вопросов. Договорились о конкретных вариантах взаимодействия с депутатским объединением „Патриоты Урая“ в интересах жителей города», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Насибуллин и Кукушкин планировали объявить голодовку 27 июня. На протестную акцию их подтолкнул ряд претензий в адрес главы города.