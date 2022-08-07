За все время проведения спецоперации Запад потратил на Украину порядка 11 млрд долларов, что гораздо меньше выплат за поставки российских энергоресурсов. Об этом написали журналисты журнала FP.
«На сегодняшний день общий объем оказанной помощи составляет около 11 миллиардов долларов, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — подчеркивается в статье. Также в ней говорится о том, что западные страны, поддерживающие Украину, обещали ей выплаты в размере 31 млрд долларов. По факту, несмотря на рост финансовой поддержки в конце июня, украинский бюджет получил лишь 30% от обещанной суммы.
Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.
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За все время проведения спецоперации Запад потратил на Украину порядка 11 млрд долларов, что гораздо меньше выплат за поставки российских энергоресурсов. Об этом написали журналисты журнала FP. «На сегодняшний день общий объем оказанной помощи составляет около 11 миллиардов долларов, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — подчеркивается в статье. Также в ней говорится о том, что западные страны, поддерживающие Украину, обещали ей выплаты в размере 31 млрд долларов. По факту, несмотря на рост финансовой поддержки в конце июня, украинский бюджет получил лишь 30% от обещанной суммы. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.