«Вектор» подал на регистрацию первое лекарство от оспы обезьян

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Препарат от оспы обезьян получил название НИОХ-14 Фото:
новость из сюжета
Оспа обезьян

Центр «Вектор» подал в Минздрав РФ заявку на регистрацию первого препарата против оспы обезьян. Новый препарат получил название НИОХ-14.

«„Вектор“ подал в Минздрав заявку на регистрацию в России первого препарата против оспы обезьян. Препарат НИОХ-14 будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян», — передает РИА «Новости» сообщение центра.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян. В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения новой болезни в России невелик, пишет агентство Nation News. Вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что человек, заразившийся оспой обезьян, выздоравливает самостоятельно через две-три недели, пишет «Федеральное агентство новостей». Первый случай новой оспы в России был выявлен в июле, передают «Дни.ру».

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Центр «Вектор» подал в Минздрав РФ заявку на регистрацию первого препарата против оспы обезьян. Новый препарат получил название НИОХ-14. «„Вектор“ подал в Минздрав заявку на регистрацию в России первого препарата против оспы обезьян. Препарат НИОХ-14 будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян», — передает РИА «Новости» сообщение центра. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян. В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения новой болезни в России невелик, пишет агентство Nation News. Вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что человек, заразившийся оспой обезьян, выздоравливает самостоятельно через две-три недели, пишет «Федеральное агентство новостей». Первый случай новой оспы в России был выявлен в июле, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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