«Вектор» подал на регистрацию первое лекарство от оспы обезьян

08 августа 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Препарат от оспы обезьян получил название НИОХ-14 Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян Центр «Вектор» подал в Минздрав РФ заявку на регистрацию первого препарата против оспы обезьян. Новый препарат получил название НИОХ-14. «„Вектор“ подал в Минздрав заявку на регистрацию в России первого препарата против оспы обезьян. Препарат НИОХ-14 будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян», — передает РИА «Новости» сообщение центра. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян. В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения новой болезни в России невелик, пишет агентство Nation News. Вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что человек, заразившийся оспой обезьян, выздоравливает самостоятельно через две-три недели, пишет «Федеральное агентство новостей». Первый случай новой оспы в России был выявлен в июле, передают «Дни.ру».

Центр «Вектор» подал в Минздрав РФ заявку на регистрацию первого препарата против оспы обезьян. Новый препарат получил название НИОХ-14. «„Вектор“ подал в Минздрав заявку на регистрацию в России первого препарата против оспы обезьян. Препарат НИОХ-14 будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян», — передает РИА «Новости» сообщение центра. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян. В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения новой болезни в России невелик, пишет агентство Nation News. Вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что человек, заразившийся оспой обезьян, выздоравливает самостоятельно через две-три недели, пишет «Федеральное агентство новостей». Первый случай новой оспы в России был выявлен в июле, передают «Дни.ру».