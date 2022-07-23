ВОЗ объявила ЧС в связи со вспышками оспы обезьян в мире

23 июля 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Быстро распространяющаяся вспышка оспы обезьян представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. «Быстро распространяющаяся вспышка оспы обезьян представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения», — цитирует гендиректора ВОЗ издание Reuters. «Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение» — это специальная формулировка, которую ВОЗ использует для того, чтобы скоординировать международное сообщество, предупредить из об опасности заболевания. Это позволяет быстрее начать работать над решением данной проблемы. Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое выявлено в 59 странах мира. Всего на данный момент зарегистрировано более 16 тысяч случаев. В России оспа обезьян выявлена у одного человека, прилетевшего из Европы. Также URA.RU сообщало, что в России, в лице Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. «Быстро распространяющаяся вспышка оспы обезьян представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения», — цитирует гендиректора ВОЗ издание Reuters. «Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение» — это специальная формулировка, которую ВОЗ использует для того, чтобы скоординировать международное сообщество, предупредить из об опасности заболевания. Это позволяет быстрее начать работать над решением данной проблемы. Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое выявлено в 59 странах мира. Всего на данный момент зарегистрировано более 16 тысяч случаев. В России оспа обезьян выявлена у одного человека, прилетевшего из Европы. Также URA.RU сообщало, что в России, в лице Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы.