Диетолог заявила об опасности бананов для сердца

09 августа 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Бананы полностью запрещены после инфарктов, сказала Кристина Плотникова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бананы могут вызвать нарушение работы сердечной мышцы, а также могут навредить людям, перенесшим инфаркт. Об этом в беседе с URA.RU сообщила диетолог, нутрициолог, коуч по питанию, член национального общества диетологов Кристина Плотникова. «Не рекомендуется есть бананы натощак. Это нарушит калиево-магниевый баланс в организме и может стать причиной нарушения работы сердечной мышцы. Поэтому на завтрак их можно есть только после основного блюда. Кроме этого, они повышают вязкость крови, поэтому запрещены в пищу людям после инфарктов, с тромбофлебитами. Из-за большого содержания сахара с большой осторожностью и можно есть диабетикам. Детям нужно давать аккуратно из-за небольшого, но риска развития аллергических реакций», — сказала Кристина Плотникова. По ее словам, бананы также влияют на другие органы и системы. «Их не рекомендуется употреблять в больших количествах людям с лишним весом и тем более с сахарным диабетом из-за высокой калорийности (около 200 Ккал на 100 грамм), а также высокого гликемического индекса. В некоторых случаях они вызывают метеоризм, вздутие живота, поэтому не рекомендуются людям с синдромом раздраженного кишечника», — добавила диетолог.

Бананы могут вызвать нарушение работы сердечной мышцы, а также могут навредить людям, перенесшим инфаркт. Об этом в беседе с URA.RU сообщила диетолог, нутрициолог, коуч по питанию, член национального общества диетологов Кристина Плотникова. «Не рекомендуется есть бананы натощак. Это нарушит калиево-магниевый баланс в организме и может стать причиной нарушения работы сердечной мышцы. Поэтому на завтрак их можно есть только после основного блюда. Кроме этого, они повышают вязкость крови, поэтому запрещены в пищу людям после инфарктов, с тромбофлебитами. Из-за большого содержания сахара с большой осторожностью и можно есть диабетикам. Детям нужно давать аккуратно из-за небольшого, но риска развития аллергических реакций», — сказала Кристина Плотникова. По ее словам, бананы также влияют на другие органы и системы. «Их не рекомендуется употреблять в больших количествах людям с лишним весом и тем более с сахарным диабетом из-за высокой калорийности (около 200 Ккал на 100 грамм), а также высокого гликемического индекса. В некоторых случаях они вызывают метеоризм, вздутие живота, поэтому не рекомендуются людям с синдромом раздраженного кишечника», — добавила диетолог.