Путин не поедет на Генассамблею ООН

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин не будет выступать на Генассамблее ООН Фото:

Президент России Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре. Выступать на ней он тоже не планирует», — передает ТАСС слова Пескова.

Российскую делегацию на Генассамблее возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение отдал Путин. В состав делегации также вошел председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Президент России Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре. Выступать на ней он тоже не планирует», — передает ТАСС слова Пескова. Российскую делегацию на Генассамблее возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение отдал Путин. В состав делегации также вошел председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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