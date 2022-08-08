Путин не поедет на Генассамблею ООН

08 августа 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не будет выступать на Генассамблее ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре. Выступать на ней он тоже не планирует», — передает ТАСС слова Пескова. Российскую делегацию на Генассамблее возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение отдал Путин. В состав делегации также вошел председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Президент России Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре. Выступать на ней он тоже не планирует», — передает ТАСС слова Пескова. Российскую делегацию на Генассамблее возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение отдал Путин. В состав делегации также вошел председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.