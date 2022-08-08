Владимир Путин не будет выступать на Генассамблее ООН
Президент России Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре. Выступать на ней он тоже не планирует», — передает ТАСС слова Пескова.
Российскую делегацию на Генассамблее возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение отдал Путин. В состав делегации также вошел председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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