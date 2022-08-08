Путин назначил Лаврова главой делегации РФ в ООН

Сергей Лавров будет представлять Россию в ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на генассамблее ООН. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин.
«Глава делегации — <…> Лавров С. В.», — говорится в распоряжении Путина о назначении в состав делегации РФ на 77-ю сессию Генассамблеи ООН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Лавров представлял Россию на саммите G20. После этого глава МИДа посетил с рабочим визитом страны Африки, пишет RT.
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