Путин назначил Лаврова главой делегации РФ в ООН

08 августа 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров будет представлять Россию в ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на генассамблее ООН. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. «Глава делегации — <…> Лавров С. В.», — говорится в распоряжении Путина о назначении в состав делегации РФ на 77-ю сессию Генассамблеи ООН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее Лавров представлял Россию на саммите G20. После этого глава МИДа посетил с рабочим визитом страны Африки, пишет RT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на генассамблее ООН. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. «Глава делегации — <…> Лавров С. В.», — говорится в распоряжении Путина о назначении в состав делегации РФ на 77-ю сессию Генассамблеи ООН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее Лавров представлял Россию на саммите G20. После этого глава МИДа посетил с рабочим визитом страны Африки, пишет RT.