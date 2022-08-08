Путин назначил Лаврова главой делегации РФ в ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров будет представлять Россию в ООН Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на генассамблее ООН. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин.

«Глава делегации — <…> Лавров С. В.», — говорится в распоряжении Путина о назначении в состав делегации РФ на 77-ю сессию Генассамблеи ООН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Лавров представлял Россию на саммите G20. После этого глава МИДа посетил с рабочим визитом страны Африки, пишет RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на генассамблее ООН. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. «Глава делегации — <…> Лавров С. В.», — говорится в распоряжении Путина о назначении в состав делегации РФ на 77-ю сессию Генассамблеи ООН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее Лавров представлял Россию на саммите G20. После этого глава МИДа посетил с рабочим визитом страны Африки, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...