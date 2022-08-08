Ливан отказался покупать украинское зерно

08 августа 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Ливан не стал покупать украинскую кукурузу Фото: Сергей Венявский © URA.RU Ливан отказался покупать 26 тысяч тонн украинского зерна, которое прибыло на судне Razoni в порт Триполи. Об этом сообщило посольство Украины в Ливане в своем twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована на территории РФ). «Покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи. Отказ аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев», — сообщили в посольстве. Ранее сообщалось, что 5 августа из украинских портов планируют выйти три сухогруза с зерном. 6 августа сухогруз с 33 тысячами тонн кукурузы, покинувший порт Одессы, прибыл в Стамбул, пишет RT.

Ливан отказался покупать 26 тысяч тонн украинского зерна, которое прибыло на судне Razoni в порт Триполи. Об этом сообщило посольство Украины в Ливане в своем twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована на территории РФ). «Покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи. Отказ аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев», — сообщили в посольстве. Ранее сообщалось, что 5 августа из украинских портов планируют выйти три сухогруза с зерном. 6 августа сухогруз с 33 тысячами тонн кукурузы, покинувший порт Одессы, прибыл в Стамбул, пишет RT.