Ливан отказался покупать украинское зерно

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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
Ливан не стал покупать украинскую кукурузу Фото:

Ливан отказался покупать 26 тысяч тонн украинского зерна, которое прибыло на судне Razoni в порт Триполи. Об этом сообщило посольство Украины в Ливане в своем twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована на территории РФ).

«Покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи. Отказ аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев», — сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что 5 августа из украинских портов планируют выйти три сухогруза с зерном. 6 августа сухогруз с 33 тысячами тонн кукурузы, покинувший порт Одессы, прибыл в Стамбул, пишет RT.

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Ливан отказался покупать 26 тысяч тонн украинского зерна, которое прибыло на судне Razoni в порт Триполи. Об этом сообщило посольство Украины в Ливане в своем twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована на территории РФ). «Покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи. Отказ аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев», — сообщили в посольстве. Ранее сообщалось, что 5 августа из украинских портов планируют выйти три сухогруза с зерном. 6 августа сухогруз с 33 тысячами тонн кукурузы, покинувший порт Одессы, прибыл в Стамбул, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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