МО Турции: три сухогруза с зерном выйдут из портов Украины

05 августа 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

Турция анонсировала выход еще трех сухогрузов с украинским зерном Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна На пятницу, 5 августа, запланирован выход трех сухогрузов с зерном из украинских портов.Об этом доложил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. «В рамках интенсивной деятельности Совместного координационного центра завтра планируется выход из портов Украины трех судов с зерном», — сказал он гостелеканалу TRT Haber. Он добавил, что пустой турецкий сухогруз проследует на Украину за вывозом зерна после проверки в Стамбуле. Ранее в Турцию прибыл первый сухогруз с Украины. Корабль «Разони» был загружен кукурузой. Он вышел из одесского порта, после чего достиг пролива Босфор по Черному морю, передает ФАН. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. Также это подтвердили и украинские власти.

На пятницу, 5 августа, запланирован выход трех сухогрузов с зерном из украинских портов.Об этом доложил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. «В рамках интенсивной деятельности Совместного координационного центра завтра планируется выход из портов Украины трех судов с зерном», — сказал он гостелеканалу TRT Haber. Он добавил, что пустой турецкий сухогруз проследует на Украину за вывозом зерна после проверки в Стамбуле. Ранее в Турцию прибыл первый сухогруз с Украины. Корабль «Разони» был загружен кукурузой. Он вышел из одесского порта, после чего достиг пролива Босфор по Черному морю, передает ФАН. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. Также это подтвердили и украинские власти.