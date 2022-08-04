МО Турции: три сухогруза с зерном выйдут из портов Украины

На пятницу, 5 августа, запланирован выход трех сухогрузов с зерном из украинских портов.Об этом доложил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
«В рамках интенсивной деятельности Совместного координационного центра завтра планируется выход из портов Украины трех судов с зерном», — сказал он гостелеканалу TRT Haber. Он добавил, что пустой турецкий сухогруз проследует на Украину за вывозом зерна после проверки в Стамбуле.
Ранее в Турцию прибыл первый сухогруз с Украины. Корабль «Разони» был загружен кукурузой. Он вышел из одесского порта, после чего достиг пролива Босфор по Черному морю, передает ФАН. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. Также это подтвердили и украинские власти.
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