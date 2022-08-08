Фура на полном ходу загорелась на трассе в Челябинской области. Фото

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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, автодорога, автотранспорт, трасса м5, хребет уреньга
Авария случилась в Ашинском районе Фото:

Движущаяся фура загорелась на федеральной трассе в Челябинской области. Авария произошла на 1592-м километре трассы М-5 в Ашинском районе около половины девятого вечера.

«Произошло возгорание грузового автомобиля в движении. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области восемь человек и две единицы техники», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Очевидцы в паблике «Трасса М5. Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что огонь был сбит до приезда пожарных. Потушить возгорание помогли слаженные действия водителей и огнетушители. В результате ЧП никто не пострадал.

Огонь сбили до приезда пожарных

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Движущаяся фура загорелась на федеральной трассе в Челябинской области. Авария произошла на 1592-м километре трассы М-5 в Ашинском районе около половины девятого вечера. «Произошло возгорание грузового автомобиля в движении. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области восемь человек и две единицы техники», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. Очевидцы в паблике «Трасса М5. Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что огонь был сбит до приезда пожарных. Потушить возгорание помогли слаженные действия водителей и огнетушители. В результате ЧП никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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