Авария случилась в Ашинском районе
Движущаяся фура загорелась на федеральной трассе в Челябинской области. Авария произошла на 1592-м километре трассы М-5 в Ашинском районе около половины девятого вечера.
«Произошло возгорание грузового автомобиля в движении. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области восемь человек и две единицы техники», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Очевидцы в паблике «Трасса М5. Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что огонь был сбит до приезда пожарных. Потушить возгорание помогли слаженные действия водителей и огнетушители. В результате ЧП никто не пострадал.
Огонь сбили до приезда пожарных
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