Авария случилась в Ашинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движущаяся фура загорелась на федеральной трассе в Челябинской области. Авария произошла на 1592-м километре трассы М-5 в Ашинском районе около половины девятого вечера.

«Произошло возгорание грузового автомобиля в движении. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области восемь человек и две единицы техники», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Очевидцы в паблике «Трасса М5. Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что огонь был сбит до приезда пожарных. Потушить возгорание помогли слаженные действия водителей и огнетушители. В результате ЧП никто не пострадал.