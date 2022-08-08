08 августа 2022

В Свердловской области агрессивный мужчина напал на подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган., подростки, пацаны, парни
Компания подростков спокойно сидела на лавочке возле дома Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 8 августа около 20:30 у дома № 39 на проспекте Вагоностроителей агрессивный мужчина напал на подростка. Об этом сообщил друг пострадавшего паблику «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«Я спокойно сидел с друзьями на лавочке. Мы разговаривали, никому не мешали. Неожиданно к нам подошла пара, вышедшая из дома №39 на проспекте Вагоностроителей. Они начали нам говорить, чтобы мы убрали раскиданный мусор. Мы ответили, что не причастны к этому. Им удалось заставить моего друга собрать мусор и выкинуть в урну. Но после этого мужчина подошел к моему другу, обматерил его, потом схватил за волосы, наклонил ему голову и стал наносить удары. Он ударил его в челюсть и по ребрам», — приводит слова мальчика сообщество.

Очевидец отмечает, что пара вышла из подъезда с ребенком. Перед тем, как избить подростка, мужчина передал ребенка своей спутнице. «[Мужчина] пример для своего ребенка!», — иронизирует очевидец. «После ударов [он] сказал, чтобы впредь мы нормально себя вели. Мы все были в полном шоке», — резюмировал мальчик. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области с просьбой прокомментировать эпизод. На момент публикации ответ не поступил.

Обидчики подростков
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 8 августа около 20:30 у дома № 39 на проспекте Вагоностроителей агрессивный мужчина напал на подростка. Об этом сообщил друг пострадавшего паблику «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «Я спокойно сидел с друзьями на лавочке. Мы разговаривали, никому не мешали. Неожиданно к нам подошла пара, вышедшая из дома №39 на проспекте Вагоностроителей. Они начали нам говорить, чтобы мы убрали раскиданный мусор. Мы ответили, что не причастны к этому. Им удалось заставить моего друга собрать мусор и выкинуть в урну. Но после этого мужчина подошел к моему другу, обматерил его, потом схватил за волосы, наклонил ему голову и стал наносить удары. Он ударил его в челюсть и по ребрам», — приводит слова мальчика сообщество. Очевидец отмечает, что пара вышла из подъезда с ребенком. Перед тем, как избить подростка, мужчина передал ребенка своей спутнице. «[Мужчина] пример для своего ребенка!», — иронизирует очевидец. «После ударов [он] сказал, чтобы впредь мы нормально себя вели. Мы все были в полном шоке», — резюмировал мальчик. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области с просьбой прокомментировать эпизод. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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