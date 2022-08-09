Посол РФ: США не хотят мира на Украине

Штаты продолжают помогать Украине оружием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки продолжают снабжать Украину оружием для борьбы против России, потому что они не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

«Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно одного млрд долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса», — слова Антонова приводит в telegram-канале пресс-служба посольства.

Посол РФ уточнил, что власти Штатов поступают цинично. Примером этого служат их заявления о том, что поставки оружия «усилят позиции Киева за „вероятным“ столом переговоров». США, по его словам, хотят максимально затянуть конфликт.

О поставках на Украину нового пакета военной помощи на один миллиард долларов США стало известно в начале августа. В него вошли боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, 75 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров, 20 120-миллиметровых минометов и 20 тысяч боеприпасов, передает телеканал 360. Помощь США Украине с начала работы новой администрации достигла 9,8 миллиарда долларов, а всего с 2014 года Вашингтон выделил Киеву 11,8 миллиарда долларов, уточняет Life .

Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Несмотря на цели, США, а также страны Европы поставляют Украине оружие и поддерживают ее материально. Российская армия успешно уничтожает это вооружение.