США отправили Киеву новую помощь, Запорожье хочет стать частью РФ. Главное к вечеру 8 августа

08 августа 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США выделили Украине новую помощь в размере 1 млрд долларов, власти Запорожья подписали документ о проведении референдума по вхождению в состав России. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 августа. США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов. В новый пакет помощи входят снаряды для РСЗО HIMARS и 1000 комплексов Javelin;

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал документ о начале подготовки к референдуму по воссоединению с Россией. Референдум намечен на сентябрь;

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что трибунал над бойцами «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ) пройдет в Мариуполе;

В Минобороны РФ сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ на Запорожской атомной электростанции произошел скачок напряжения. На открытом распределительном устройстве станции случилось задымление;

В Минобороны также сообщили, что националистическое формирование «Кракен» (запрещено в РФ) утратило боеспособность, передает Пятый канал. Это связано с массовыми потерями и дезертирством бойцов формирования. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее основная цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

США выделили Украине новую помощь в размере 1 млрд долларов, власти Запорожья подписали документ о проведении референдума по вхождению в состав России. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 августа. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее основная цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.