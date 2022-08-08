08 августа 2022

США отправили Киеву новую помощь, Запорожье хочет стать частью РФ. Главное к вечеру 8 августа

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Докучаевск. ДНР, военные, донбасс, танк, днр, армия россии, z войска
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США выделили Украине новую помощь в размере 1 млрд долларов, власти Запорожья подписали документ о проведении референдума по вхождению в состав России. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 августа.

  • США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов. В новый пакет помощи входят снаряды для РСЗО HIMARS и 1000 комплексов Javelin;
  • Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал документ о начале подготовки к референдуму по воссоединению с Россией. Референдум намечен на сентябрь;
  • Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что трибунал над бойцами «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ) пройдет в Мариуполе;
  • В Минобороны РФ сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ на Запорожской атомной электростанции произошел скачок напряжения. На открытом распределительном устройстве станции случилось задымление;
  • В Минобороны также сообщили, что националистическое формирование «Кракен» (запрещено в РФ) утратило боеспособность, передает Пятый канал. Это связано с массовыми потерями и дезертирством бойцов формирования.

24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее основная цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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США выделили Украине новую помощь в размере 1 млрд долларов, власти Запорожья подписали документ о проведении референдума по вхождению в состав России. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 августа. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее основная цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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