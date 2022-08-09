Володин заявил о провале антироссийских санкций

09 августа 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

вячеслав Володин отметил, что санкционная политика привела к росту цен в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Иностранные компании не хотят уходить с российского рынка, несмотря на санкции и ограничения, которые ввели против РФ Евросоюз и США. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. «Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России. Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов [в Европе]», — написал он в своем telegram-канале. Он пояснил, что уход с рынка России несет для зарубежных компаний большие расходы. Кроме того, они боятся, что если уйдут и потом захотят вернуться, место уже будет занято другими предприятиями. Таким образом, добавил он, США и Евросоюз сами себя «выпороли» антироссийскими санкциями, приводит его слова «Федеральное агентство новостей». Санкционное давление на Россию обострилось после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Страны ЕС и США ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись экономики страны, логистики и банковского сектора. Однако правительство России разработало антикризисную программу и ввело ответные меры. Теперь страны, признанные РФ недружественными, могут покупать газ только за рубли.

Иностранные компании не хотят уходить с российского рынка, несмотря на санкции и ограничения, которые ввели против РФ Евросоюз и США. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. «Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России. Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов [в Европе]», — написал он в своем telegram-канале. Он пояснил, что уход с рынка России несет для зарубежных компаний большие расходы. Кроме того, они боятся, что если уйдут и потом захотят вернуться, место уже будет занято другими предприятиями. Таким образом, добавил он, США и Евросоюз сами себя «выпороли» антироссийскими санкциями, приводит его слова «Федеральное агентство новостей». Санкционное давление на Россию обострилось после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Страны ЕС и США ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись экономики страны, логистики и банковского сектора. Однако правительство России разработало антикризисную программу и ввело ответные меры. Теперь страны, признанные РФ недружественными, могут покупать газ только за рубли.