Водитель, устроивший смертельное ДТП в ХМАО, пойдет под суд

В отношении водителя из Сургута возбудили уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция возбудило уголовное дело в отношении владельца автомобиля «Land Rover», сбившего женщину на перекрестке в Сургуте. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Водитель, намереваясь пересечь перекресток, не дал пешеходам завершить маневр на зеленый сигнал светофора, в результате чего допустил наезд на одного из них. Пешеходом оказалась жительница поселка Солнечный 1968 года рождения. В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении полиции.

Владелец иномарки с 2021 года имеет 42 нарушения правил дорожного движения по различным статьям. Максимальное наказание, предусмотренное за нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть человека по неосторожности, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте водитель иномарки насмерть сбил женщину, переходившую улицу на регулируемом перекрестке. О происшествии сообщили в полиции Югры.